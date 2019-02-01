После наезда на пожилую женщину таксист даже не вышел из автомашины

Эта история произошла в апреле нынешнего года во дворе дома по улице Гагарина в Чебоксарах. Взрослый мужчина сопровождал пожилых родителей на прогулке и, пока отвлекся на главу семьи, еще не совсем оправившегося после инсульта, не заметил, как немного отставшая от них мама попала под колеса такси.

Водитель «Лады Гранты» двигался задним ходом и остановился только после того, как мужчина крикнул ему: «Стой!» Пожилую женщину подняли, отвели к бордюру — она совсем не могла наступать на левую ногу. Таксиста, похоже, это все мало интересовало. Убедившись, что дорога свободна, он помчался по новым заказам, даже не показав носа из машины, не говоря уже о том, чтобы извиниться перед пострадавшей. Между тем, у 80-летней пенсионерки врачи констатировали одну из самых опасных травм в ее преклонном возрасте — перелом шейки бедра. Она долго лечилась в больнице. Чтобы ухаживать за лежачей матерью и практически таким же немощным отцом, один из сыновей был вынужден уйти с работы. От виновника наезда никаких предложений помочь так и не последовало. Он вообще ни разу не встречался ни с пострадавшей, ни с ее родственниками.

Таксист, надо сказать, сильно удивился, когда его после аварии разыскали сотрудники ГИБДД и составили протокол за оставление места ДТП. Сам он забыл о произошедшем, едва отъехав со двора — настолько был уверен, что всего лишь немного задел пешехода своей машиной.

Такое равнодушие обвиняемого неприятно поразило даже следователя ОП № 2 УМВД России по г. Чебоксары лейтенанта юстиции Андрея Смирнова, который вел уголовное дело по факту ДТП. Только после увещеваний офицера 48-летний чебоксарец спросил телефон пострадавшей, но было уже поздно: не прошло и нескольких недель после выписки из больницы, как пожилая женщина умерла.

Хотя прямой связи между травмой, полученной в результате наезда, и смертью эксперты не усмотрели, стресс и страдания, перенесенные потерпевшей, явно приблизили дату ее ухода. Между тем таксист, который уже потерял свои водительские права на полтора года за административное правонарушение в виде оставления места ДТП, предстал перед судом. В Калининском районном суде города Чебоксары дело рассматривалось в особом порядке: подсудимый полностью признал свою вину в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 статьи 264 УК РФ). Его приговорили к одному году ограничения свободы и запретили садиться за руль еще на полтора года. Приговор вступил в законную силу.