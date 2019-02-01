20 октября — День работников дорожного хозяйства

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Автомобильные дороги играют важную роль в развитии любого региона. От их состояния зависят бесперебойное сообщение между населенными пунктами, качество жизни и благополучие людей, устойчивое развитие и конкурентоспособность экономики.

В отрасли дорожного хозяйства Чувашии задействовано более 80 организаций, в которых трудится около 8 тысяч человек. Результаты их работы видны всем жителям республики. В городах и селах активно строятся и обновляются транспортные магистрали, преображаются дворовые территории, общественные пространства, приводятся в порядок мосты, тротуары и пешеходные зоны. Значительно улучшилось содержание автодорог благодаря использованию инновационных технологий и современных материалов, улучшается социальное самочувствие водителей и пешеходов.

Выражаю искреннюю благодарность всем дорожникам за профессионализм, самоотдачу и добросовестный труд.

Уверен, что и в дальнейшем работники дорожного хозяйства будут блестяще решать задачи, стоящие перед отраслью, реализуют все намеченные планы развития дорожной сети Чувашской Республики. На выполнение мероприятий государственной программы до 2024 года запланировано выделить не менее 23 млрд рублей.

От всей души желаю вам новых достижений в вашей ответственной работе, доброго здоровья, счастья и благополучия!

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев