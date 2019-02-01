61-летняя жительница Чебоксар лишилась денег при покупке в Интернете курсов для похудения

Попытка стать стройнее с помощью Интернета обернулась для жительницы Чебоксар потерей не лишних килограммов, а денег…

61-летняя женщина решила испытать на себе разрекламированный в соцсетях авторский курс для похудения. Его стоимость составляла семь с половиной тысяч рублей, но организаторы сообщали о возможности оплатить обучение по частям, чем пенсионерка и воспользовалась.

После перечисления половины суммы с клиенткой никто не связался. Когда горожанка пожаловалась на это на сайте «стройных» курсов, ей прислали ссылку, пройдя по которой и указав реквизиты своей банковской карты, потерпевшая лишилась еще трех с половиной тысяч рублей. После этого она поняла, что быстро и легко в Интернете можно потерять не лишний вес, а «лишние» деньги. Возбуждено уголовное дело.