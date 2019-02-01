Криминалисты СКР раскрыли покушение на убийство 20-летней давности

Спустя два десятилетия раскрыто покушение на убийство 28-летнего жителя Чебоксар — во многом благодаря работе следователей-криминалистов СУ СКР по Чувашии.

…В сентябре 1998 года, когда горожанин ехал на своем автомобиле по чебоксарской улице, дорогу ему внезапно преградила другая машина. Вышедший из нее мужчина выстрелил из пистолета в молодого человека, но тому, к счастью, все же удалось убежать с места происшествия. Благодаря помощи медиков он остался жив. Теперь выяснилось, что злоумышленник стрелял в него из-за конфликта, который возник между ними, он признал свою вину. Преступление раскрыто благодаря детальному анализу материалов уголовного дела криминалистами — они нашли «ниточки», которые помогли выйти на фигуранта дела.

— Раскрытию преступлений, совершенных в прошлые годы, в Следственном управлении придают особое значение, поскольку возмездие за опасные деяния должно быть неотвратимо. Только за девять месяцев этого года установлены лица, причастные к тридцати давним преступлениям, из них двадцать — тяжкие и особо тяжкие (в том числе покушение на убийство, причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, четыре факта насильственных действий сексуального характера), — рассказал старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев. — При расследовании таких дел задействованы возможности современной криминалистики, новейшей техники, которая позволяет раскрыть самые запутанные преступления, в том числе прошлых лет. А они зачастую совершаются в условиях неочевидности. В общем, задача наших следователей-криминалистов найти и зафиксировать на месте происшествия невидимые следы преступления.

В сентябре прошлого года поступило сообщение о том, что в северо-западном районе Чебоксар неизвестный в лифте жилого дома совершил действия сексуального характера в отношении малолетней девочки, после чего скрылся. Криминалисты с применением высокоинтенсивных источников экспертного света незамедлительно осмотрели место происшествия. Были обнаружены и изъяты следы преступления, также при помощи специальных техсредств на прилегающей территории установлены места расположения камер наружного видеонаблюдения.

КСТАТИ 19 октября — памятная дата в истории предварительного следствия в России. В этом году исполняется 65 лет со дня образования службы следователей-криминалистов.

Тщательный анализ изъятых видеозаписей позволил выделить из большого количества автомашин одну — на ней и передвигался 42-летний злоумышленник. Одним из многочисленных доказательств причастности задержанного к преступлению была информация, полученная в результате анализа технической детализации его телефонных соединений. Свою вину мужчина не отрицал.

В ходе расследования, в том числе благодаря результатам генотипоскопических экспертиз, были раскрыты шесть преступлений аналогичного характера, совершенных этим мужчиной в 2010-2015 годах в Чебоксарах в подъездах и лифтах жилых домов в отношении еще девяти малолетних девочек. В частности, на местах происшествий тогда также при эффективном использовании источника экспертного света были обнаружены ДНК-следы, которые совпали с ДНК-профилем задержанного. Суд приговорил злоумышленника к 12 с половиной годам колонии строгого режима.

Очень эффективно применяют сотрудники отдела криминалистики СУ СКР по Чувашии специальное устройство для анализа информации, содержащейся в сотовых телефонах. По словам Олега Дмитриева, это, например, помогло добыть неопровержимые доказательства виновности 45-летнего чебоксарца, осужденного к длительному сроку за преступления сексуального характера в отношении восьми малолетних жителей шести регионов страны, а также в распространении среди них порнографии.

Успешно применяется криминалистами и беспилотный летательный аппарат, при помощи которого в апреле прошлого года в Ядринском районе было обнаружено тело без вести пропавшего 38-летнего мужчины. Позже установлена причастность к его убийству 39-летней местной жительницы и ее 51-летнего знакомого. Они осуждены на 13 и 14 лет лишения свободы соответственно.

В следственной практике применяются и другие современные средства криминалистической техники: цианакрилатная камера, GPS-навигаторы, ультрафиолетовые осветители, металлоискатели, лазерные дальномеры и другие. Они оказывают неоценимую помощь в привлечении виновных к уголовной ответственности.

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