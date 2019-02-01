В Китай на форум

Представители Чувашии принимают участие в Первом Сычуаньском форуме сотрудничества и развития международных породненных городов в рамках «Одного пояса и одного пути».

По приглашению губернатора провинции Сычуань Инь Ли в город Ченду, где проходит форум, отправилась делегация Чувашии под руководством председателя правительства республики Ивана Моторина. Как сообщают в Минэкономразвития республики, всего на форум соберутся представители более 30 стран — Бразилии, США, Англии, Германии, Франции, Чили, Польши, Австрии, Южной Кореи, Австралии и других. Россию, помимо Чувашии, на форуме представят делегации Татарстана, Башкортостана, Удмуртии и Санкт-Петербурга.