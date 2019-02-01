Новости районов короткой строкой

В ВУРНАРСКОМ РАЙОНЕ взялись за восстановление памятников павшим героям Великой Отечественной войны. Отремонтирован монумент в деревне Сявалкасы. А в Чирш-Шинерах вместо старого обелиска, воздвигнутого более полувека назад, установлен новый.

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В БАТЫРЕВСКОМ РАЙОНЕ в домах многодетных семей бесплатно устанавливают автономные пожарные извещатели, которые срабатывают в случае возникновения задымления от возгорания и издают пронзительный звук. Средства на приобретение устройств для семей группы риска выделены в рамках муниципальной программы по повышению безопасности жизнедеятельности населения Батыревского района.

В КРАСНОЧЕТАЙСКОМ РАЙОНЕ в деревне Тарабай в рамках инициативного бюджетирования строится детская игровая площадка. Как сообщили в администрации Атнарского сельского поселения, ее оснастят безопасным и качественным игровым оборудованием.

В ЦИВИЛЬСКОМ РАЙОНЕ 100-летний юбилей отметила жительница деревни Тюнзыры, участница Великой Отечественной войны Евгения Константинова. Труженица удостоена ордена Отечественной войны II степени, медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и других наград.

В КОМСОМОЛЬСКОМ РАЙОНЕ сегодня открывается II районный фестиваль картошки «Ах, улмаçăм-çĕрулми!», что организаторы переводят как «Картофельный разгуляй». В программе праздника театрализованные номера с участием творческих коллективов и исполнителей, ярмарка сельскохозяйственной продукции, в том числе презентация и продажа элитных сортов картофеля, дегустация блюд из картошки и многое другое.

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