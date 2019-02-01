В Порецкой средней школе появился парусник

Настоящий парусный швертбот украсил на днях актовый зал Порецкой средней школы. Это подарок воспитанника кадетского класса имени М.П. Бочкарева Даниила Сорокина.

В прошлом году школьнику, мечтающему о карьере морского офицера, посчастливилось стать участником программы юных яхтсменов Молодежной морской лиги России «Алые паруса» и посетить весной 2018 года морскую кадетскую смену — Всероссийский сбор юных моряков страны «Дорога в море», проходившую в Международном детском центре «Артек». Ребята изучали премудрости морских дисциплин не только в теории, но и на практике, и не раз под руководством своих наставников выходили на шлюпках в открытое море.

По признанию девятиклассника Даниила, это были самые яркие впечатления в его жизни, которыми он и поделился со своими родителями, когда вернулся из лагеря. Так отец и сын Сорокины загорелись идеей сделать парусник своими руками. Необходимую информацию и чертежи разыскали в Интернете, и в августе прошлого года приступили к строительству. Пилили, строгали, крепили, красили… Нашлась работа даже для мамы — она кроила и шила парус.

Первое испытание судна состоялось в октябре 2018 года на Уховском пруду, находящемся недалеко от дома. Тогда у швертбота был только один парус. А в этом году мама сшила и второй. Наконец, самодельная лодка преобразилась в красивую спортивно-прогулочную яхту, которую на семейном совете окрестили «Ласточкой».

Решение подарить швертбот школе «судостроители» Сорокины приняли вместе. Пока «Ласточка» служит наглядным учебным пособием на занятиях по подготовке будущих моряков, но после «зимовки» швертбот будут готовить к навигации. Уже выбран маршрут для «большого плавания» — по Суре от Красного Яра до села Порецкого, к местам, где проходил Сурский оборонительный рубеж.

Путешествие на «Ласточке» кадеты посвятят 75-летию Великой Победы.

СПРАВКА «СЧ» Швертбот — тип конструкции парусной яхты, у которой вместо киля установлен так называемый шверт, предназначенный для увеличения бокового сопротивления судна и повышения его устойчивости.

Фото cap.ru: Благодаря подаренному швертботу кадеты Порецкой школы смогут не только осваивать теорию основ морского дела, но и подкреплять полученные знания на практике.