X фестиваль творчества инвалидов «Во имя жизни» прошел в Алатыре

X Межрегиональный культурно-благотворительный фестиваль творчества инвалидов «Во имя жизни» собрал более 80-ти участников из Чувашии, Ульяновска и Нижегородской области.

Познакомиться с творчеством поистине сильных, талантливых и мужественных людей на юбилейный гала-концерт в городской Дворец культуры пришли сотни человек. Напомним, впервые фестиваль «Во имя жизни» прошел в Алатыре 24 сентября 2010 года. С тех пор в проекте приняли участие более двух тысяч человек из 17-ти регионов России. По словам организаторов, фестиваль помогает особенным людям обрести уверенность в своих силах, для здоровых же — это возможность задуматься о милосердии, протянуть руку помощи нуждающимся в поддержке.

Множество призов и подарков было вручено самым талантливым участникам. За многолетнюю помощь людям с ограниченными возможностями здоровья благодарности городской администрации удостоились заместитель декана факультета управления и экономики по научной работе Алатырского филиала ЧГУ Светлана Лукишина, заместитель председателя отдела по благотворительности и социальному служению Алатырской епархии, иерей Вячеслав Семенов. Награду за личный вклад в организацию фестиваля «Во имя жизни» получил и его руководитель Александр Коротин, который в свою очередь поблагодарил всех участников за их необыкновенное творчество, а спонсоров — за поддержку в проведении концерта.

Фото cap.ru: Продемонстрировать свои таланты на фестивале «Во имя жизни» может любой желающий, независимо от возраста.