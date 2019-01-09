Пока жива память…

Связь поколений не прерывается

Память о человеке можно хранить по-разному. Чуваши Самарской области исходят из того, что наши корни — в истории и традициях народа. Поэтому в дни рождения известных соплеменников местные общественные организации устраивают праздники чувашской культуры, где вспоминают не только самого героя, но и знакомят собравшихся с национальной культурой, обычаями, ремеслами, песенным и танцевальным творчеством.

Рождение новой традиции

Научно-практическая конференция, конкурс чтецов, выставка старинных чувашских костюмов и дефиле новых, концерт фольклорных ансамблей — такой обширной была программа праздника, который провели 28 сентября жители села Нижнее Аверкино (Анатьял) Похвистневского района в память о своем земляке, генерал-майоре Владимире Еремееве, погибшем в прошлом году в Сирии.

Судя по отзывам в социальных сетях и сообщениям прессы, мероприятие получилось неординарным. Одних гостей праздника (собрались родные, близкие Владимира Еремеева, односельчане, гости из соседних сел Похвистневского и других районов Самарской области) впечатлили сообщения, которые прозвучали на чтениях. К примеру, увлекательный рассказ краеведа Андрея Сорочайкина про историю возникновения чувашских поселений Аверкино и Ибрайкино. Других удивили старинные аутентичные костюмы аверкинско-ибрайкинских чувашей со множеством деталей, вышивкой, кружевами. Третьих восхитили современные стилизованные наряды, четвертых — конкурс чтецов. И все вместе не жалея рук хлопали выступлениям фольклорных ансамблей и благодарили инициаторов за зарождение новой традиции — праздника в память о славном земляке: «Помнить о своей истории, чтить славные дела ушедших поколений — святой долг».

ИЗ БИОГРАФИИ

Будущий генерал родился 25 сентября 1964 года. Его мама работала в колхозе, папа был водителем. А мальчик с детства мечтал быть военным, и в 15 лет поступил в Свердловское суворовское училище, а затем — в Челябинское танковое училище. Служил в Чехословакии, затем — командиром полка в Калининграде, начальником штаба береговых войск Балтийского флота.

Через годы службы перебрался в Москву, где окончил сразу две академии — бронетанковых войск и Генерального штаба. Звание генерала Владимиру Вениаминовичу присвоили в 2016 году. На своем последнем посту в должности начальника Главного управления контрольной и надзорной деятельности Министерства обороны России он проработал 4 года.

В командировку в Сирию генерал улетел в декабре 2017 года. При совершении перелета с одной авиационной базы на другую 6 марта 2018 года транспортный самолет АН-26 Воздушно-космических сил России из-за технической неисправности потерпел крушение. Среди 39 погибших российских военнослужащих был и Владимир Еремеев…

За выполнение правительственных задач в Сирии Еремеев посмертно был представлен к ордену Мужества. Нижнеаверкинская средняя школа, где он учился, стала носить его имя. Она же стала инициатором праздника чувашской культуры в память о знаменитом земляке под названием «Аверкинско-ибрайкинские краеведческие чтения».

Помнят каждого Героя

Праздник чувашской культуры в память о своем земляке, Герое Советского Союза Матвее Заводском вместе со всем миром проводят и жители села Пролейка Елховского района.

Чествуют сельчане своего Героя не первый год, потому и День чувашской культуры там приобрел уже статус областного. Проходит он под патронажем Самарского областного чувашского культурного общества «Пехиль» (Благословение). Рассказывать о своих традициях, обычаях в августе в Пролейку (село основано в 1745 году. По местному преданию, землемеры пролили у ручья свой обед и назвали место Пролейкой) съезжаются творческие коллективы из многих чувашских сел губернии. Празднуют с размахом: в программе и выставки изделий мастеров народных промыслов и ремесел, и дегустация блюд национальной кухни, и народные игры, и выступления фольклорных ансамблей, и конечно, рассказы о подвиге героического соплеменника.

К слову, звания Героя Советского Союза удостоены восемь воинов-чувашей Самарской области. И праздники родной культуры самарцы-сородичи проводят в память каждого из них: «Будут живы народные традиции, значит, будет жив народ. И пока мы об этом помним, связь поколений не прервется».

ИЗ БИОГРАФИИ Матвей Заводский (кстати, первыми жителями Пролейки были переселенцы из Мелекесса, «люди с завода». Поэтому большинство ее жителей носили фамилию Заводский) родился 5 августа 1923 года в крестьянской семье. Окончил семь классов в школе села Елховка и до войны работал заведующим сельским клубом. На фронт 18-летнего парня призвали в феврале 1942 года и сразу же направили на обучение в 1-е Куйбышевское пехотное училище. По окончании в звании младшего лейтенанта он был отправлен на 2-й Украинский фронт. Участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Румынии. Особенно Матвей Заводский со своим взводом отличился в румынской провинции Трансильвании. В военных архивах сохранились описания его подвигов. «21 августа 1944 года в районе города Яссы (Румыния) взвод Заводского захватил высоту 192.0 и отразил шесть контратак противника, уничтожив при этом много живой силы. 4 октября при поддержке танков перерезал шоссейную дорогу Турда — Клуж — Арадя на северо-западе Румынии и удерживал занятый рубеж до подхода главных сил. 5 октября 1944 года, действуя со своим взводом в тылу врага в районе деревни Петриштиде-Мижелок (в районе города Турда), Заводский отразил несколько контратак немцев. В жестоком 6oю погибли все бойцы его взвода. Оставшись один, Матвей Заводский продолжал бой. Он стрелял, стрелял и стрелял и удержал занятую позицию до подхода подкрепления. Вражеская пуля оборвала его жизнь, когда над полем боя уже звучало мощное русское «Ура!»…» Звание Героя Советского Союза присвоено Матвею Никифоровичу Заводскому посмертно, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года. Похоронен он на воинском кладбище у деревни Петриштиде-Мижелок…

Фото warheroes.ru