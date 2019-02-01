В Чувашии пройдет фестиваль образцовых супружеских национальных пар

27 октября 2019 года в Доме дружбы народов Чувашской Республики состоится второй Республиканский фестиваль традиционной культуры «Праздник, связывающий поколения».

Организаторы мероприятия — Минкультуры Чувашии и Дом Дружбы народов Чувашии.

Основные цели и задачи фестиваля: пропаганда национально-традиционной культуры представителей национально-культурных объединений Чувашской Республики, укрепление института семьи, семейных ценностей и отношений, поддержка и развитие молодых супружеских пар, сохранение национальных семейных и родословных традиций.

Участниками праздника прошлых лет стали образцовые семьи-юбиляры, прожившие в браке 25, 50 и более лет, а также молодожены. Виновниками торжества этого года станут супружеские пары, среди которых татарские, чувашские и русские семьи.

В концертной программе примут участие творческие коллективы Дома Дружбы народов Чувашии, профессиональные и самодеятельные коллективы городов и районов республики.

У фестиваля традиционных культур — широкая аудитория всех возрастов и поколений. Приглашаем жителей и гостей Чебоксар в Дом Дружбы народов Чувашии.

Дата проведения — 27 октября 2019 года.

Начало мероприятия – 11 часов.

Место проведения – Чебоксары, ул. П. Хузангая, д. 20, Дом Дружбы народов Чувашии.

Справочная информация по телефонам: 54-77-90; 54-77-60, 51-56-83; 89176695017