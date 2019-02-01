Главы сельских администраций «уводят» муниципальные земли

Земельная тема нередко становится основанием для возбуждения уголовных дел, при расследовании которых выясняется, что власть имущие не особо заботятся о сохранении муниципального имущества, если в тех же участках нуждаются друзья, знакомые, родственники…

Например, по приговору суда глава администрации Новочурашевского сельского поселения Ибресинского района оштрафован на 130 тысяч рублей.

Так он наказан за превышение должностных полномочий. Как установлено следствием (СУ СКР по Чувашии) и судом, в 2012 году по поручению чиновника была изготовлена выписка из похозяйственной книги возглавляемого им сельского поселения. Она удостоверяла фиктивные сведения о праве собственности его родственника на земельный участок площадью около 3 тысяч квадратных метров в деревне Сирикли. На самом деле участок родственнику не принадлежал, что было известно главе администрации поселения. Однако на основании указанной фиктивной выписки его протеже зарегистрировал право собственности на муниципальный участок. Приговор пока не вступил в законную силу.

В аналогичном преступлении подозревается и глава администрации Булдеевского сельского поселения Цивильского района, по этому факту возбуждено уголовное дело. И сценарий отчуждения муниципальной земли тот же. Такие же фиктивные документы, изготовленные в 2015 году в пользу друга главы — на земельный участок площадью 0,16 гектара в деревне Тожможары, благодаря которым тот стал «законным» собственником участка. Расследование уголовного дела продолжается. Факты противоправной деятельности подозреваемого выявлены при взаимодействии следователей СУ СКР по Чувашии и прокуратуры Цивильского района.

По требованию прокуратуры суд взыскал с бывшего заместителя главы администрации Порецкого района более 4,7 млн рублей. Ранее, в 2015 году в отношении этого должностного лица было возбуждено уголовное дело по факту незаконной реализации муниципального имущества — нежилого здания бывшего учебного корпуса и земельного участка, занятого им по цене более чем в 7,5 раза ниже его рыночной стоимости. Всего в ходе следствия выявлено четыре факта продажи муниципального имущества или сдачи его в аренду по значительно заниженной цене.

Бывшего чиновника выручила амнистия в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне, уголовное дело и уголовное преследование по этим фактам прекращено. А вот ущерб, причиненный муниципальным образованиям, придется возместить.