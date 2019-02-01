Глава сельского поселения оштрафован за приемку фактически не выполненных дорожных работ

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Красноармейском районе главу администрации Убеевского сельского поселения привлекли к ответственности за нарушение бюджетного законодательства.

Местная прокуратура установила, что в прошлом году администрация поселения являлась получателем субсидии на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры района. В этих целях между администрацией поселения и юридическим лицом был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети в селе Досаево. В сентябре подрядчик закончил предусмотренные контрактом работы, и глава администрации их принял.

Однако, как выяснилось в ходе проверки, выполненные работы не соответствовали условиям муниципального контракта, и их приемка привела к уменьшению объема работ для обеспечения муниципальных нужд. Как следствие, администрацией сельского поселения были нарушены условия использования полученных бюджетных средств.

По результатам рассмотрения возбужденного прокуратурой в отношении главы поселения административного дела Минфин республики оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

Опубликовано: 15 октября 2019 г.


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