Летний чемпионат России по легкой атлетике в 2020 году пройдет в Чебоксарах

Турнир «прописался» в Чебоксарах

Столицу Чувашии утвердили местом проведения соревнований на заседании президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на прошлой неделе.

Соревнования намечены на 24-27 июня следующего года, и на этот раз они будут нести особый подтекст: это финишная прямая предолимпийского цикла. Именно в Чебоксарах, по результатам чемпионата России, будет сформирован состав сборной по легкой атлетике, которая будет делегирована в Токио, на летнюю Олимпиаду-2020.

Чебоксары примут чемпионат России во второй раз подряд и в восьмой раз в общей сложности. Это только подчеркивает высокий статус нашего города на карте отечественной легкой атлетики. И как же приятно услышать комплименты от знаменитой на весь мир российской легкоатлетки, двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой. В Чебоксарах она выступала, здесь побеждала, здесь же победным прыжком и поставила точку в своих выступлениях.

Корреспондент «Советской Чувашии» пообщался с Еленой в кулуарах международного форума «Россия — спортивная держава», который на днях прошел в Нижнем Новгороде. И вот что сказала Исинбаева о Чебоксарах и Чувашии:

— Да, я выступала в вашем городе на чемпионате России. Для меня этот чемпионат оказался крайним в моей карьере. Я рада тому, что его выиграла, показала лучший результат (4,90 м, в 2016 году. — Прим. ред.) сезона в мире. Я благодарю всю республику, всех, кто за меня здесь болел и в принципе на протяжении всей моей карьеры меня поддерживал. Поздравляю Чебоксары с прошедшим юбилеем и желаю всем жителям города дальнейших и творческих, и спортивных, и личных успехов!

Наверняка Елена Исинбаева посетит чемпионат России в Чебоксарах в качестве почетного гостя. И уж точно мы ждем здесь в качестве действующей спортсменки победительницу недавнего чемпионата мира в Катаре Анжелику Сидорову, которая успела посоперничать с Исинбаевой в Чебоксарах (и стала в итоге второй). Как писала «СЧ», Сидорова, на российских соревнованиях представляющая Москву и Чувашию, поблагодарила нашу республику за поддержку.

Владимир Нардин, корреспондент информагентства «Интерфакс» — специально для «Советской Чувашии»

Фото Максима Васильева: Елене Исинбаевой очень нравилось выступать на чебоксарском стадионе «Олимпийский»