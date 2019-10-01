Вышивка — душа народа

11 октября Михаил Игнатьев встретился с мастерами чувашской вышивки. Темой беседы стало сохранение богатого культурного наследия чувашского народа, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Встреча прошла в Музее чувашской вышивки, в ходе общения от вышивальщиц поступило много интересных предложений. Так, мастер народных художественных промыслов Чувашской Республики Евгения Жачева предложила учредить День чувашской вышивки. По ее мнению, он привлечет внимание общественности к сохранению этого вида декоративно-прикладного искусства, будет воспитывать в подрастающем поколении интерес к родной культуре, позволит распространить опыт мастериц.

Сегодня для этого делается немало. Большая работа ведется в Чувашском государственном институте культуры и искусств, Чебоксарском художественном училище, где преподаватели заинтересованы в приобщении студентов к народному искусству. Участникам встречи были презентованы творческие работы учащихся: скатерти, платки, костюмы с вышитыми чувашскими орнаментами. Особую роль в сохранении традиций вышивания отводится Фирме художественных промыслов «Паха тĕрĕ» — на сегодняшний день это одно из немногих предприятий в стране, специализирующееся на национальной вышивке.

Участники встречи много говорили и о дальнейшей судьбе Музея чувашской вышивки, который является гордостью чувашских мастериц. Как отметила директор Ирина Меньшикова, со дня основания — 2015 года — музей посетило более 35 тысяч человек. Здесь проводятся «живые уроки», мастер-классы по вышивке, регулярно организуются музейные и персональные выставки, ведется научно-исследовательская работа, по итогам которой выпускаются новые книги об истории чувашской вышивки и костюма.

Михаил Игнатьев поблагодарил собравшихся за все, что они делают ради сохранения чувашской культуры. По его словам, красивая одежда с элементами национального орнамента всегда привлекает внимание, она востребована при проведении торжественных мероприятий, как и сувениры с чувашской символикой.

Глава республики выразил надежду, что мастера народного творчества поддержат своим участием мероприятия, посвященные 100-летию образования Чувашской автономии. Часть из них пройдет в других регионах, в рамках Дней чувашской культуры, в том числе и в Москве.

Фото cap.ru: Орнамент на чувашской вышивке может рассказать о многом.