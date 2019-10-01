Открытый чувашскими школьниками остров в Арктике назовут в честь Андрияна Николаева

9 октября Михаил Игнатьев встретился с президентом Международной ассоциации участников космической деятельности (МАКД) Виктором Кривопусковым и старшим научным сотрудником Института медико-биологических проблем РАН, членом-корреспондентом Международной академии астронавтики Еленой Лучицкой, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Гости поделились впечатлениями от участия в мероприятиях Всемирной недели космоса, которая проходила в Чувашии с 5 по 9 октября. Программа запомнилась им не только общением с юными исследователями космоса, но и посещением Мемориального комплекса летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза А.Г. Николаева в Шоршелах, а также музея-сада «Покорителям космоса» в деревне Крикакасы Чебоксарского района, где они высадили именные деревья.

По словам Виктора Кривопускова, важнейшим событием недели стало открытие школьниками с помощью данных космической съемки нового острова в Карском море в Арктике. «Это открытие сделано на чувашской земле, и мы считаем, что этот остров должен быть назван в честь третьего космонавта Андрияна Григорьевича Николаева», — сказал президент МАКД. Об открытии будет сообщено в Российское географическое общество. Михаил Игнатьев пообещал оказать инициативе всестороннюю поддержку.

Виктор Кривопусков также выступил с предложением привлечь учащихся чувашских школ во взаимодействии с учеными Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова к созданию первого регионального школьного спутника.

Глава Чувашии идею одобрил, отметив, что это будет способствовать формированию научно-технического кадрового потенциала республики. Он поблагодарил организаторов Всемирной недели космоса за популяризацию знаний о Вселенной, достижений отечественной и мировой космонавтики среди подрастающего поколения.