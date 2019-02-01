Минстрой РФ выдал разрешение на строительство газопровода в Заволжье

«Начну день с хорошей новости — в Заволжье придет газ! Минстроем России выдано разрешение на строительство газопровода протяженностью 52 км. Это даст дополнительный импульс для развития всего Заволжья. 2472 домовладения будут газифицированы и 5 котельных будут переведены на газ. Также будут созданы благоприятные инвестиционные условия для бизнеса, туристско-рекреационного кластера и комфортные условия для проживания наших земляков. На сегодняшний день работы уже начаты и выполнена разбивка. Завершить строительство планируется в 2021 году» — такая запись появилась сегодня утром в Инстаграм Главы Чувашии Михаила Игнатьева.