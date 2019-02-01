В России будут развивать рынок ипотечных ценных бумаг

Правительство страны одобрило план мероприятий по развитию рынка ипотечных облигаций.

Минфин России совместно с Банком России, Минэкономразвития страны и АО «ДОМ.РФ» разработал дорожную карту по развитию рынка ипотечных ценных бумаг. Она была создана для исполнения Указа Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также в соответствии с решением президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Указ предусматривает улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно. Одним из инструментов достижения этой цели является развитие ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг.

Развитие рынка ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) и повышение их инвестиционной привлекательности необходимо, в том числе для снижения ставки по ипотечным кредитам до 7,9%, сообщают в Минфине страны. Реализация дорожной карты позволит в 2019–2024 годах дополнительно привлечь на этот рынок до 7 трлн рублей. Это будет способствовать росту конкуренции на рынке и снижению ставок по ипотеке на 1–1,5% годовых.

Формирование ликвидного рынка ипотечных облигаций также является важным шагом по достижению целевых показателей национального проекта «Жилье и городская среда». Реализация дорожной карты позволит вовлечь широкий круг инвесторов, в том числе и государственных, что обеспечит поступление денежных ресурсов на рынок недвижимости.