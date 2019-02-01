Минфин Чувашии рассказал о расходах и доходах республиканского бюджета

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Республиканский бюджет Чувашии 2019 года на 1 октября исполнен по доходам в объеме 40,3 млрд рублей с ростом к уровню прошлогоднего аналогичного периода на 16,6%.

В том числе собственные доходы выросли на 2,1%, составив 21,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минфина республики.

На 1,7% увеличились налоговые поступления, наиболее значительно — на 13,5% — от акцизов, на 4,2% — от НДФЛ. Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета, фонда развития моногородов, фонда реформирования ЖКХ составил 16,03 млрд рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2018 года на 26,1%.

Расходы бюджета исполнены в сумме 33,9 млрд рублей. В том числе на образование направлено 11,6 млрд, здравоохранение — 3,07 млрд, социальную политику — 9,9 млрд, национальную экономику — 4,4 млрд рублей.

Опубликовано: 8 октября 2019 г.


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