Михаил Игнатьев: «Марий Эл, Чувашия и Татарстан должны объединить усилия в плане привлечения туристического потока»

Сегодня в Казани проходит заседание Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе по вопросу развития внутреннего и въездного туризма.

До начала мероприятия Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев в интервью ИА «Татар-информ» высказал мнение, что Марий Эл, Чувашия и Татарстан должны объединить усилия в плане привлечения туристического потока.

«Татарстан — сильно продвинутый регион по развитию внутреннего туризма. Хотя тут нет таких возможностей, как в Крыму или Сочи, погодные условия другие. Мы берем лучшие практики и вместе, в дальнейшем, объединяя свои усилия, финансовые и человеческие ресурсы, получим значимый для всех результат», — подчеркнул Глава Чувашии.