Михаил Игнатьев: «Марий Эл, Чувашия и Татарстан должны объединить усилия в плане привлечения туристического потока»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сегодня в Казани проходит заседание Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе по вопросу развития внутреннего и въездного туризма.
До начала мероприятия Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев в интервью ИА «Татар-информ» высказал мнение, что Марий Эл, Чувашия и Татарстан должны объединить усилия в плане привлечения туристического потока.
«Татарстан — сильно продвинутый регион по развитию внутреннего туризма. Хотя тут нет таких возможностей, как в Крыму или Сочи, погодные условия другие. Мы берем лучшие практики и вместе, в дальнейшем, объединяя свои усилия, финансовые и человеческие ресурсы, получим значимый для всех результат», — подчеркнул Глава Чувашии.

Опубликовано: 4 октября 2019 г.


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