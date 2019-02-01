«Жаль, что не успел похитить больше», — сказал мошенник потерпевшей

Злоумышленники, промышляющие кражами с банковских карт под видом работников кредитных учреждений, уже в открытую смеются над доверчивостью своих жертв.

Педагогу из Чебоксар позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей банка, и сообщила, что карту женщины необходимо заблокировать, так как была попытка хищения находящихся там средств. Незнакомка соединила с «другим оператором», который попросил назвать код, который поступит в сообщении на сотовый телефон.

После этого разговора 41-летняя горожанка проверила баланс карты и увидела, что с ее счета на чей-то электронный кошелек переведено около 30 тыс. рублей. Потерпевшая поняла, что ее обманули, и когда мошенник перезвонил, чтобы продолжить операцию по «блокированию карты», обрушилась на него с гневной отповедью. Тот, ничуть не растерявшись, честно признался, что ему очень жаль, что у него не получится снять больше денег с ее счета, как он рассчитывал…

По информации заместителя начальника отдела Управления уголовного розыска МВД по Чувашии Михаила Игнатьева, в последнее время данный способ хищения денежных средств становится одним из самых распространенных. Преступники используют так называемый «ай-пи» номер, который отображается так, словно вам звонят с городского телефона.

Оперативники просят не терять головы и уточнить информацию по горячей линии банка, указанной на официальных сайтах либо на оборотной стороне карты, или элементарно перезвонить на номер, с которого поступил звонок. Ай-пи-телефония рассчитана только на одностороннюю связь, поэтому вы сразу поймете, что вас пытались обмануть мошенники.