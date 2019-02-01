5 октября Чебоксары присоединятся к Всероссийскому дню ходьбы

В ближайшие выходные, 5–6 октября, в 50 регионах нашей страны пройдет грандиозный спортивный праздник — Всероссийский день ходьбы, сообщает Минспорта Чувашии. Он является частью масштабного спортивного праздника под эгидой Международной ассоциации спорта для всех (ТАФИСА).

Каждую осень миллионы людей из 150 стран мира выходят на старт пешеходных маршрутов, пропагандируя физическую активность и здоровый образ жизни.

Центральной площадкой Всероссийского дня ходьбы в Чувашии станет набережная Волги в Чебоксарах. В субботу 5 октября в 10.45 на Московской набережной (в районе центрального пляжа) состоится торжественная церемония открытия. К гостям и участникам праздника со сцены обратятся прославленные скороходы Чувашии — заслуженные мастера спорта Елена Николаева, Олимпиада Иванова, Владимир Андреев, Алина Иванова.

Все желающие смогут поддержать Олимпийскую команду России, преодолев дистанцию 2020 метров. В программе — массовый, детский заходы, а также специальный заход приверженцев северной (скандинавской ходьбы). На финише ходоки получат памятные сувениры и дипломы Олимпийского комитета России.