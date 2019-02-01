В Чувашии освоено 39% средств дорожного фонда

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

С рассказа о своем участии в недавнем совещании по развитию газомоторной инфраструктуры в Нижнем Новгороде начал еженедельную планерку Глава Чувашии. Михаил Игнатьев напомнил министрам и руководителям ведомств об экологичности и безопасности газового топлива, рассказал о строительстве в регионах газозаправочных станций. Таких станций у нас не хватает — поэтому подана заявка на участие республики в соответствующей программе (подробнее о применении газомоторного топлива — в выпуске «СЧ» от 27 сентября).

Прежде чем приступить к работе по повестке, Михаил Игнатьев поднял еще один вопрос — о «ржавой» воде в кранах одного из чебоксарских домов. Об этом вышел репортаж на ГТРК «Чувашия». Проблема сегодня устранена, устанавливаются причины произошедшего, прокомментировал ситуацию глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

С докладом об освоении средств Дорожного фонда Чувашии выступил перед коллегами вице-премьер — министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Николаев. Размер фонда в этом году составляет 5 млрд 279 млн руб. (на 235 млн больше прошлогоднего), на 27 сентября освоено 39% средств. Отремонтировано 126 км — 47 км региональной и 79 км местной сети, приведены в порядок 71 дворовая территория и 10 проездов. Построено и реконструировано 13 км дорог местного значения, 9 км линий электроосвещения вдоль местных и региональных магистралей.

Немалая часть денег, отметил министр, идет на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: предусмотрено 2 млрд 442 млн рублей. На сегодняшний день отремонтировано 69 км, построено 9 км сетей наружного освещения.

Заметная часть средств Дорожного фонда выделяется городу Чебоксары (1 млрд 410 млн), но, несмотря на это, пока здесь «кассовое исполнение» составляет 19% от запланированного. Николаев призвал руководителей города взять выполнение работ под свой личный контроль. Как недопустимый, рассмотрели на совещании случай, когда проезжающие по Янтиковскому району большегрузы в объезд места ремонта одной дороги разрушают дорогу другую. С этим фактом Глава республики наказал разобраться.

Обсудили на планерке и приближающийся День пожилых людей. Праздничные мероприятия запланированы не на один день, а на целую декаду под названием «Старшее поколение», сообщила и.о. министра труда и социальной защиты Лариса Арсентьева. В республике проходят концерты, вечера встреч, психологические тренинги, физкультурные мероприятия… Всего в празднествах с 25 сентября по 5 октября примут участие около 120 тысяч человек. «Ветеранам нужно просто внимание. Когда его нет, они очень переживают, что о них забыли», — отметил главное Михаил Игнатьев и дал поручение особо проследить за тем, чтобы предприятия вне зависимости от формы собственности организовывали встречи с ветеранами, заботились о них.

Обсудили на планерке также грядущий осенний призыв, запланированное участие чувашской делегации в выставке «Золотая осень» на ВДНХ, затронули строительство футбольных полей и некоторые другие вопросы.



Читайте также:

С завершением Года добровольца не закончатся благие дела
Мост через Суру около села Порецкое будет отремонтирован
Нахимовец из Чебоксар не прочь стать адмиралом
Михаил Игнатьев дал интервью журналисту информагентства Sputnik Токуяма Асука
Глава Чувашии обсудил в ГК «Ростех» возможности реализации в республике высокотехнологичных проектов
Михаил Игнатьев принял участие в работе Х Гайдаровского форума
Работы по ликвидации последствий снегопада будут вестись круглосуточно
Послание Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.