В Чувашии освоено 39% средств дорожного фонда

С рассказа о своем участии в недавнем совещании по развитию газомоторной инфраструктуры в Нижнем Новгороде начал еженедельную планерку Глава Чувашии. Михаил Игнатьев напомнил министрам и руководителям ведомств об экологичности и безопасности газового топлива, рассказал о строительстве в регионах газозаправочных станций. Таких станций у нас не хватает — поэтому подана заявка на участие республики в соответствующей программе (подробнее о применении газомоторного топлива — в выпуске «СЧ» от 27 сентября).

Прежде чем приступить к работе по повестке, Михаил Игнатьев поднял еще один вопрос — о «ржавой» воде в кранах одного из чебоксарских домов. Об этом вышел репортаж на ГТРК «Чувашия». Проблема сегодня устранена, устанавливаются причины произошедшего, прокомментировал ситуацию глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

С докладом об освоении средств Дорожного фонда Чувашии выступил перед коллегами вице-премьер — министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Николаев. Размер фонда в этом году составляет 5 млрд 279 млн руб. (на 235 млн больше прошлогоднего), на 27 сентября освоено 39% средств. Отремонтировано 126 км — 47 км региональной и 79 км местной сети, приведены в порядок 71 дворовая территория и 10 проездов. Построено и реконструировано 13 км дорог местного значения, 9 км линий электроосвещения вдоль местных и региональных магистралей.

Немалая часть денег, отметил министр, идет на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: предусмотрено 2 млрд 442 млн рублей. На сегодняшний день отремонтировано 69 км, построено 9 км сетей наружного освещения.

Заметная часть средств Дорожного фонда выделяется городу Чебоксары (1 млрд 410 млн), но, несмотря на это, пока здесь «кассовое исполнение» составляет 19% от запланированного. Николаев призвал руководителей города взять выполнение работ под свой личный контроль. Как недопустимый, рассмотрели на совещании случай, когда проезжающие по Янтиковскому району большегрузы в объезд места ремонта одной дороги разрушают дорогу другую. С этим фактом Глава республики наказал разобраться.

Обсудили на планерке и приближающийся День пожилых людей. Праздничные мероприятия запланированы не на один день, а на целую декаду под названием «Старшее поколение», сообщила и.о. министра труда и социальной защиты Лариса Арсентьева. В республике проходят концерты, вечера встреч, психологические тренинги, физкультурные мероприятия… Всего в празднествах с 25 сентября по 5 октября примут участие около 120 тысяч человек. «Ветеранам нужно просто внимание. Когда его нет, они очень переживают, что о них забыли», — отметил главное Михаил Игнатьев и дал поручение особо проследить за тем, чтобы предприятия вне зависимости от формы собственности организовывали встречи с ветеранами, заботились о них.

Обсудили на планерке также грядущий осенний призыв, запланированное участие чувашской делегации в выставке «Золотая осень» на ВДНХ, затронули строительство футбольных полей и некоторые другие вопросы.