Нетрезвый водитель без «прав» сбил сотрудника полиции

В Моргаушском районе возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя деревни Рогож, совершившего наезд на сотрудника полиции.

По версии следствия, в сентябре этого года около деревни Юнга случилось дорожно-транспортное происшествие, виновник скрылся. Сотрудник ОВД установил местонахождение удравшего водителя (марку и номер машины уже знал) и стал его преследовать на служебном автомобиле.

В деревне Выселок Коминтерн нарушитель остановился, поскольку ворота этого населенного пункта были закрыты. Полицейский вышел из машины и направился к нему с требованием остановиться, однако злоумышленник развернул свой автомобиль, целенаправленно наехал на стража порядка и опять удрал. Сотрудник, хоть и пострадал после наезда, продолжал преследовать дерзкого водителя. Вскоре, не справившись с управлением, тот съехал в кювет возле деревни Оринино, где и был задержан.

Выяснилось, что мужчина управлял машиной в нетрезвом виде и без водительского удостоверения. Сотрудники ГИБДД составили в отношении него пять административных протоколов (за каждое правонарушение). Решается вопрос об избрании в отношении сельчанина меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СКР по Чувашии.