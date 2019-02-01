Учитель Вурнарской СОШ №2 Ольга Физер прошла во второй этап конкурса «Учитель года России»

В Грозном в эти дни проходит 30-й юбилейный Всероссийский конкурс «Учитель года России-2019».

На днях в торжественной обстановке объявлены имена 15 лауреатов, прошедших во второй тур по итогам испытаний конкурса первого очного тура.

В их числе — учитель английского языка Вурнарской СОШ № 2 Ольга Физер.

По результатам второго очного тура («Мастер-класс» и «Образовательный проект»), который состоится 29–30 сентября, назовут имена 5 призеров конкурса. Победителя определит третий этап «Учитель-лидер», состоящий из двух испытаний — «Публичная лекция» и «Разговор с Министром».

Награждение победителя и призеров состоится 4 октября в Государственном Кремлевском дворце.