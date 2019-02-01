Михаил Игнатьев: В каждом микрорайоне должен появиться бассейн в шаговой доступности

27 сентября в Чебоксарах стартовала V Спартакиада студенческих отрядов Приволжского федерального округа. В торжественной церемонии её открытия принял участие Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Глава республики пожелал спортсменам удачи и спортивного азарта. «Вы – неравнодушные молодые граждане нашей страны, занимаете активную позицию, добиваетесь успеха в спорте и в других видах деятельности. Мы хотим собрать единую мощную команду Приволжского федерального округа, чтоб побеждать на всероссийском уровне», – сказал в своем выступлении Михаил Игнатьев.

Председатель Правления Чувашского регионального отделения Российских Студенческих Отрядов Юлия Аланова отметила, что юбилейная пятая спартакиада студенческих отрядов Приволжского федерального округа проводится при поддержке Фонда президентских грантов. На ее проведение в этом году Чувашское региональное отделение «Российские студенческие отряды» получило почти 2 млн рублей.

В Спартакиаде принимают участие более 400 бойцов студотрядов из 13 регионов ПФО (кроме Марий Эл). В течение трех дней (с 27 по 29 сентября) бойцы студотрядов будут бороться за медали по 9 видам спорта, таким как мини-футбол, волейбол, баскетбол 3х3, перетягивание каната, армспорт, нормы ГТО, настольный теннис, дартс, интерактивный футбол FIFA 2019.

Участники будут соревноваться как в командных, так и в личных первенствах. Бойцы студотряда «Энергия 21» из Чувашии признались, что к этим состязаниям готовились очень тщательно. «Мы планируем стать лучшими в волейболе и мини-футболе. У нас очень сильная команда, которая имеет все шансы на победу», – сообщил член команды «Энергия 21» Алексей Семенов.

По итогам Спартакиады будет сформирована сборная команда Приволжского федерального округа. Лучшие из лучших получат право представлять ПФО на всероссийском этапе, который состоится в Москве.

Сразу после церемонии открытия Глава Чувашии ознакомился с ходом строительства бассейна при Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова, который строится в рамках федерального проекта «500 бассейнов» партии «Единая Россия». Строительство ведется по графику, сейчас рабочие заканчивают нулевой цикл. Открытие бассейна намечено на июнь 2020 года. Посещать его смогут не только студенты и преподаватели вуза, но и все желающие.

Михаил Игнатьев отметил, что строительство спортивных объектов для жителей Чувашии будет продолжено. Как подчеркнул Глава республики, в Чебоксарах должно быть, минимум, 10 бассейнов – в шаговой доступности для жителей всех микрорайонов.