В художественном музее появились новые «Одуванчики»

Фарфоровый букет остался в Чебоксарах

Два месяца чебоксарцев и гостей столицы Чувашии радовала уникальная выставка из фарфора «Диалог Цветов», проходившая в Чувашском художественном музее. Она завершилась пополнением музейной коллекции — мастер керамической флористики Елена Сафиева преподнесла в дар музею свои «Одуванчики», выполненные по мотивам хрестоматийной работы Исаака Левитана из собрания нашего художественного музея.

Елена Сафиева и ее коллеги-керамофлористы — из Тулы, и этим многое сказано. Тульские умельцы, переняв традиции прошлого, освоили и развили совершенно новый вид декоративно-прикладного искусства, перед которым снова замирают завороженные зрители. Проект Елены Сафиевой, посвященный природной красоте и великолепию растительного разнообразия, — одно из ярких проявлений свежего выставочного продукта. По словам автора, идея создания керамических букетов родилась из любви к цветам

живым и сожаления о короткой жизни благоуханных растений. И желание запечатлеть мимолетную красоту переросло в увлечение керамической флористикой, этим довольно трудоемким, требующим большой тщательности и усердия искусством, где каждый, самый мелкий, элемент цветка лепится вручную из полимерной глины (холодного фарфора), свойства которой позволяют достичь максимальной реалистичности.

Вот и в музее все эти дни «благоухали» букеты роз, флоксов, сирени, где каждый листик, тычинка, лепесток вылеплены по методике тульских мастериц, а в этом случае — автора «цветочного» проекта Елены Сафиевой. И зрители часто не могли поверить, что цветы сделаны из фарфора, им очень хотелось потрогать и убедиться в рукотворности такой флоры. Но, будто дразня посетителей, букеты стояли в стеклянных витринах. Хотя на самом деле этого требовала безопасность столь хрупких изделий, которым тяжелы даже перевозки из города в город.

И вот для одной из композиций «гастроль» оказалась последней. Специально для нашего музея, пока шла выставка, Елена Сафиева делала реплику своих фарфоровых «Одуванчиков». Как привет великому Левитану, его чудесному натюрморту, которым так гордятся в ЧГХМ. Рассказывают, что когда она садилась в самолет, сотрудники авиакомпании приняли букет за живой и рекомендовали сдать хрупкие цветы в багаж — «там спокойнее». Как сказала Елена, она привезла их в Чебоксары, чтобы отражение воссоединилось с оригиналом и обрело, наконец, свой дом. И как подарок к 550-летию первого упоминания Чебоксар в летописи.

Эти цветы теперь останутся здесь и смогут радовать зрителей музея и дальше. В музее обещают, что «Одуванчики» будут экспонироваться в специализированной стеклянной витрине в отделе русского и зарубежного искусства, когда он откроется после ремонта — рядом с полотном-вдохновителем.

Фото ЧГХМ: А так выглядят фарфоровые «Одуванчики» Елены Сафиевой, работа, посвященная знаменитому натюрморту.