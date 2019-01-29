От главных трасс до небольших дорог

Ремонтные работы идут по всей республике

Осень постепенно вступает в свои права, а на дорогах республики меж тем еще рано говорить о завершении сезона. Дорожную технику и рабочих в оранжевых спецовках автомобилисты могут наблюдать практически по всей республике — где-то объекты уже готовятся к сдаче, а где-то работы только начинаются. На этой неделе специалисты Волго-Вятскуправтодор Федерального дорожного агентства (Росавтодор), в ведении которого находятся трассы федерального значения в границах Чувашии, проинспектировали дорожные стройки в нескольких районах республики. По оценкам «федералов», в Чувашии в этом году ведомство выполняет самый большой объем работ в сравнении с другими регионами своего присутствия — Татарстаном, Марий Эл и Ульяновской областью.

На первом объекте — шестикилометровом участке от села Хыркасы до деревни Яуши в Чебоксарском районе — работы начались совсем недавно, пару недель назад. Небольшой участок на автомагистрали М-7 «Волга» уходит на длительную реконструкцию. Узкую двухполосную ленту в этом загруженном месте расширят до четырех полос, а сама дорога перейдет из второй категории, как сейчас, в первую — по две полосы в обе стороны с разделительным ограждением и уширением. Все это позволит, по словам Андрея Хнырева, директора филиала ФКУ Волго-Вятскуправтодор в Чебоксарах, увеличить пропускную способность автотрассы. Сейчас, к примеру, на этом участке интенсивность движения составляет около 23 тысяч автомобилей в сутки.

Проект долгосрочный, рассчитан до 2023 года, а вводиться в эксплуатацию будет этапами. В этом году здесь проведут в основном земляные работы, выделенная сумма — 100 млн рублей. Всего же работы по реконструкции обойдутся в 2,5 млрд рублей.

Пока на этом участке «федералки» еще пустынно, а о предстоящем большом ремонте напоминает лишь проложенная временная дорога для техники рядом с основной. Но, как уверяют представители генподрядчика, компании Дорисс, пройдет немного времени и трассу будет не узнать. По проекту здесь возведут три развязки (одна из них, на Ядринском шоссе, — двухуровневая, ее строительство, предварительно, начнут уже в этом году) для распределения транспортных потоков и безопасного поворота в близлежащие населенные пункты. По просьбе местных жителей выполнят еще и два надземных пешеходных перехода — у Яуш и Хыркасов. На всем протяжении реконструированной дороги установят освещение с применением энергосберегающих ламп, барьерное ограждение, а в зоне деревень — шумозащитные экраны.

Двухуровневые транспортные развязки, как отмечает Андрей Хнырев, в дальнейшем планируется построить и на других напряженных участках М-7 вблизи Чебоксар — в частности, в Карачурах, Лапсарах, на восточном подъезде к городу и в Кугесях. Сейчас по ним ведутся проектные работы. Расширение дороги и строительство развязки на 6-километровом отрезке предполагает изъятие под нужды автотрассы некоторых земельных участков, добавляют дорожники. Предварительно, в зону реконструкции попадают больше десяти дач на западном подъезде к столице. Их собственники уже получают уведомления.

На другом участке М-7, вблизи деревни Андреево-Базары Козловского района, работы по капитальному ремонту семи километров федеральной трассы близятся к завершению. Дружной командой работает целая вереница дорожной техники: КамАЗы, асфальтоукладчики, несколько катков. Работа кипит, асфальт дымит. Бригада рабочих укладывает дорожное покрытие. Оно здесь двухслойное: нижнее — из плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси, верхнее — из щебеночно-мастичного асфальтобетона. «При строительстве применен зарекомендовавший себя метод холодной регенерации, — уточняет Андрей Хнырев, директор чебоксарского филиала ФКУ Волго-Вятскуправтодор. — Он позволяет повторно использовать существующее асфальтобетонное покрытие. Это и экономично, и сроки работ сокращаются. Дополнительно применены цемент и эмульсия, которые придают основанию прочность и в дальнейшем предотвращают появление трещин».

Движение на этом участке всегда было активным, скажет каждый водитель: фуры и большегрузы следуют один за другим, две-три полосы явно не справляются с нагрузкой. После капремонта автомобилисты, уверены дорожники, вздохнут с облегчением. Трассу доведут до нормативных параметров, для безопасности установят осевое барьерное ограждение, а на протяжении 5,5 км появится искусственное освещение. Все это позволит не только увеличить пропускную способность, но и снизать аварийность этого напряженного участка.

«Немного подвели, конечно, дожди — в июле и августе они практически не прекращались, — рассказывает начальник отдела цивильского предприятия ОАО «ДЭП № 139» Олег Сумзин. — Но все работы идут по графику».

Вместе с новой широкой дорогой позаботились и о пешеходах: две новых остановки уже появились на Урмарском повороте, еще две установят в деревне Андреево-Базары. Там же, кстати, оборудуют освещенные пешеходные переходы, которые, надеются дорожники, решат одну из главных местных проблем — неорганизованный переход дороги жителями. Если раньше они перебегали дорогу в самых неожиданных местах, что порой приводило к наездам, то теперь смогут сделать это только на пешеходном переходе. Его оснастят специальным желтым мигающим светофором.

Еще одно новшество у Андреево-Базар — разворотная петля, которую одновременно с капремонтом строят дорожники. Она облегчит доступ к ближайшим населенным пунктам и урегулирует движение на трассе.

В целом, по информации Волго-Вятскуправтодор, в Чувашии в этом году приведут в нормативное состояние около 60 км федеральной трассы М-7. На работы по реконструкции, ремонту и капремонту дорог общероссийского значения на территории республики из федерального бюджета выделено более 3 млрд рублей.

Что же касается региональных дорог и дорог местного значения, в республике в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до конца года ремонт и капремонт выполнят на 102,8 км дорог, реконструируют 4,9 км, на 24,5 км появится наружное освещение, сообщают в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики. Общий объем финансирования составит порядка 2,5 млрд рублей.

Фото Олега Мальцева. Этот напряженный участок М-7 вблизи деревни Андреево-Базары дорожники сдадут в эксплуатацию в конце осени.

Фото Олега Мальцева. В пиковые моменты на стройке работали до 50 единиц техники и до 40 рабочих.