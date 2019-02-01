Большие концерты онлайн

Виртуальные выступления звезд для Алатыря и Козловки

Победителями конкурсного отбора на создание виртуальных концертных залов в городах России стали Алатырская и Козловская детские школы искусств.

Для создания таких залов, которые позволят жителям малых городов смотреть концерты в исполнении известных российских коллективов и солистов как в режиме онлайн, так и в записи, Чувашия получит из федерального бюджета 2 млн рублей. На эти деньги будет приобретено оборудование, необходимое для их оснащения.

В рамках реализации национального проекта «Культура» в будущем году виртуальные концертные залы по итогам конкурса будут созданы в 80 учреждениях из 44 регионов страны. А к 2024 году такими площадками должны располагать уже более 500 российских городов. Кроме того, в рамках того же проекта планируется создать в регионах 660 модельных библиотек, 1200 современных кинозалов и отремонтировать 500 Домов культуры. А для обслуживания населенных пунктов, где нет учреждений культуры, будет создано 600 автоклубов.

Основным результатом реализации национального проекта заявлено увеличение числа посещений учреждений культуры к 2024 году на 15%, а числа обращений к культурным цифровым ресурсам — в пять раз.