О нацпроекте, уборочной и подготовке к зиме

Вчера в Чувашии прошел очередной Единый информационный день, главной темой которого стал ход реализации национального проекта «Здравоохранение» в республике в текущем году.

В рамках информационного дня обсуждались также завершение работ по созданию и оснащению контейнерами мест накопления твердых коммунальных отходов в муниципальных образованиях, ход уборочных сельскохозяйственных работ и проведение месячника по продаже сельскохозяйственной продукции «Дары осени-2019», подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии. Дополнительно рассматривались меры по обеспечению пожарной безопасности в осенний период.

Информационные группы побывали в малых и наиболее отдаленных населенных пунктах, провели встречи с населением, трудовыми коллективами, ответили на вопросы местных жителей, провели прием по личным вопросам.