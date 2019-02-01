ЕВГЕНИЙ ДИТРИХ, министр транспорта Российской Федерации:

«Разрешено нам начать два участка трассы от Москвы до Казани, которые войдут в коридор Европа — Западный Китай. Это головной участок от Москвы до Владимира с обходом Владимира — самый, пожалуй, сегодня перегруженный участок сегодняшней трассы М-7, который «разошьет» движение в Московском регионе и даст нам новое направление, и казанский участок от Казани до Канаша, который позволит нам спуститься до Самары и далее уйти на российско-казахстанский пункт пропуска Сагарчин. <…> Важно также и то, что мы договорились о начале проектирования всего коридора от Москвы до Казани по новому направлению, для того чтобы, когда возникнут возможности, когда возникнут бюджетные разрешения, мы могли бы начать стройку и там».

Из интервью ИА «Интерфакс»