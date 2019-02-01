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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ЕВГЕНИЙ ДИТРИХ, министр транспорта  Российской Федерации: 

«Разрешено нам начать два участка трассы от Москвы до Казани, которые войдут в коридор Европа — Западный Китай. Это головной участок от Москвы до Владимира с обходом Владимира — самый, пожалуй, сегодня перегруженный участок сегодняшней трассы М-7, который «разошьет» движение в Московском регионе и даст нам новое направление, и казанский участок от Казани до Канаша, который позволит нам спуститься до Самары и далее уйти на российско-казахстанский пункт пропуска Сагарчин. <…> Важно также и то, что мы договорились о начале проектирования всего коридора от Москвы до Казани по новому направлению, для того чтобы, когда возникнут возможности, когда возникнут бюджетные разрешения, мы могли бы начать стройку и там».

Из интервью ИА «Интерфакс»

Опубликовано: 19 сентября 2019 г.


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