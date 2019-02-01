Побежит вся страна

А в нашей республике — каждый район и город

21 сентября по всей России, а значит, и в Чувашии пройдет традиционный «Кросс нации — 2019». Забеги состоятся вот уже в шестнадцатый раз. Соревнования организуют в каждом районе и городе нашей республики.

«Кросс нации» пройдет и в Чебоксарах, правда, из-за ремонта Красной площади спортсменов соберут у Певческого поля на набережной залива. Почти с самого утра и до одиннадцати дня здесь будут регистрировать участников, а в полдень, сразу после торжественного открытия, начнется массовый забег на 3 километра. Дальше предусмотрены забеги на 1, 2, 4, 6, 8 и 12 километров, а в 14.30 — награждение победителей и церемония закрытия.

«Кросс нации» — это самое масштабное по количеству участников и географическому охвату спортивное мероприятие на территории нашей страны, — отметил министр физической культуры и спорта Чувашии Михаил Богаратов, выступая на посвященной предстоящему забегу пресс-конференции. — Ожидается, что количество участников по всей республике превысит 60 тысяч человек, а в чебоксарском забеге ожидается участие не менее 15 тысяч горожан».

Далее министр попросил участников «не горячиться» и выбирать себе трассу по силам.

Не преминул также напомнить об одежде по погоде и порекомендовал в случае недомогания сразу обращаться к медикам. От которых, между прочим, для допуска к стартам нужна медицинская справка (ее можно получить у терапевта или педиатра либо в Республиканском центре медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины). Обо всем остальном позаботились организаторы мероприятия — и о биотуалетах, и о дежурстве врачей и полиции. В проведении праздника спорта будут активно помогать волонтеры.

«Все готово, остается подключить небесные силы, чтобы в этот день не было дождя», — заметил напоследок Михаил Богаратов.

КСТАТИ ПО ПРИМЕРУ «СОВЕТСКОЙ ЧУВАШИИ» «Будут ли в «Кроссе нации» выступать ветераны старше 60 лет?» — поинтересовались журналисты. Министр спорта напомнил о недавней эстафете «СЧ», на которой в этом году впервые выступили участники категории 60+. По словам Богаратова, опытные спортсмены «очень хорошо подготовились и были одними из лучших». С учетом этого не исключается, что отдельная категория появится в будущем и для ветеранов.

Фото Максима Васильева из архива редакции. Главное в «Кроссе нации» — чувство единения и хорошее настроение, хотя кубков и грамот, конечно же, никто не отменял.

Схема проведения «Кросса нации» в Чебоксарах

Фото cap.ru