Травушка-отравушка

Житель Чебоксар вырастил щедрый урожай конопли на делянке в Моргаушском районе, но собрать его помешали оперативники…

Небольшой участок в лесополосе на территории заброшенной фермы бурно порос огромной травой. Но местные жители заметили, что на обычный бурьян эти заросли высотой более двух метров не похожи, и сообщили местному сотруднику уголовного розыска. Да и травка явно выросла здесь не сама по себе: возле некоторых из особо вытянувшихся стеблей были заботливо вкопаны подпорки.

Оперуполномоченный ОМВД России по Моргаушскому району Илья Макаров отправил фотографию коллегам из Управления по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД. Там подтвердили, что на снимке конопля и подсказали, как действовать дальше. Чтобы задержать хозяина посадки, опер с участковым почти неделю провели в засаде.

Собирать урожай — 17 кустов конопли — явился 31-летний житель Чебоксар, фамилия которого по иронии судьбы тоже имеет отношение к растительному миру. Семь кустов тот успел срезать и частично обработать: при задержании у мужчины было обнаружено порядка 40 граммов марихуаны. Изъятые кусты и части растения были доставлены в здание УКОН МВД по Чувашии. Причем чтобы занести в кабинет один «сноп», требовалось не меньше двух человек.

После исследования эксперты вынесли заключение, что представленные образцы содержат наркотические вещества. Задержанный говорит, что выращивал коноплю для личного потребления, но это утверждение у специалистов вызывает большое сомнение ввиду внушительных размеров посадки. Возбуждено уголовное дело.

А в УКОН МВД республики напоминают, что культивирование растений, входящих в перечень наркосодержащих, в Российской Федерации запрещено и просят сообщать о таких фактах в полицию.

Кстати, в республике проводится очередной этап операции «Мак». Информацию в фактах незаконного оборота наркотиков полиция ждет по телефону 58-33-33.

Фото пресс-службы МВД по Чувашии. Вот такая «травка» выросла на делянке в Моргаушском районе стараниями ранее судимого чебоксарца.