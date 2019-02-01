Фельдшер поссорился с пациентом

В Чебоксарах фельдшер наркодиспансера признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью нетрезвому пациенту.

Следствием (СУ СКР по Чувашии) и Московским районным судом Чебоксар установлено, что в апреле этого года 32-летний фельдшер, находясь в палате отделения неотложной наркологической помощи, в ходе ссоры с ранее знакомым 51-летним пациентом, доставленным туда в нетрезвом состоянии, ударил его ножом в живот, причинив тяжкий вред здоровью потерпевшего. Суд приговорил фельдшера к двум годам колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.