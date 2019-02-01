Купюры прошли «обряд очищения»

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В суд направлено уголовное дело в отношении жительницы Кировской области, обвиняемой в хищении денег у 75-летней пенсионерки из Чебоксар.

По словам потерпевшей, в начале июля этого года в ее квартиру позвонили незнакомки, которые якобы искали съемное жилье. Одна из них сразу сообщила хозяйке, что у нее порча. Для ее снятия необходимо было срочно снять все имеющиеся на счетах сбережения и провести «обряд очищения купюр». Также незнакомка добавила, что в случае отказа в беду могут попасть и ее дети. Перепуганная пенсионерка в сопровождении лже-целительницы съездила в банк и сняла порядка 386 тысяч рублей. Их исчезновение она заметила только после ухода женщин. Полицейские задержали злоумышленницу, причиненный доверчивой женщине ущерб она возместила полностью, сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

Опубликовано: 13 сентября 2019 г.


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