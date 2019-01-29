Выпил и сел за руль…

В Яльчикском районе глава Малотаябинского сельского поселения выслушал приговор за повторное нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.
Установлено, что в мае этого года, уже наказанный за нарушение ПДД в нетрезвом состоянии, он вновь управлял автомобилем, будучи подшофе. Этот факт выявили сотрудники ГИБДД.
Суд наказал главу штрафом в 40 тысяч рублей, сообщили в СУ СКР по Чувашии. Приговор суда вступил в законную силу.
К сведению
По данным регионального МВД, за восемь месяцев этого года к ответственности по статьям 12.8 и 12.26 КоАП РФ (управление транспортом в нетрезвом виде и отказ от прохождения медосвидетельствования на предмет опьянения) привлечен 1981 водитель. За январь – август в республике зарегистрировано 90 аварий с участием таких водителей. В этих ДТП погибли 25 человек, еще 133 получили различные травмы.
Основные силы Госавтоинспекции республики направлены на выявление нетрезвых водителей. Ежедневную профилактическую работу в борьбе с пьянством за рулем проводят и участковые уполномоченные полиции. Однако этих сил недостаточно, здесь необходима и помощь неравнодушных граждан.