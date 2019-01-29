Выпил и сел за руль…

В Яльчикском районе глава Малотаябинского сельского поселения выслушал приговор за повторное нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что в мае этого года, уже наказанный за нарушение ПДД в нетрезвом состоянии, он вновь управлял автомобилем, будучи подшофе. Этот факт выявили сотрудники ГИБДД.

Суд наказал главу штрафом в 40 тысяч рублей, сообщили в СУ СКР по Чувашии. Приговор суда вступил в законную силу.