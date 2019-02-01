Остановка по требованию… энергетиков

Долги за тепло могут испортить утро, день и вечер недобросовестным потребителям

«Угораздило же меня поехать именно по этой дороге…» — с досадой вылезает мужчина из-за руля «Опеля», остановленного на выезде из Чебоксар возле бывшего поста ГАИ «Восточный». Сегодня он тут не один такой. Порядка 300 машин остановили сотрудники ГИБДД в ходе совместного со Службой судебных приставов рейда по выявлению должников — физических лиц. Вместе с ними в среду уже в шесть утра на дорогу вышли и сотрудники филиала Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс». В преддверии отопительного сезона самое время напомнить людям, задолжавшим за отопление и горячую воду, о платежной дисциплине.

Если друг оказался вдруг…

С помощью специального приложения «Мобильный розыск» приставы быстро проверяют автовладельцев на наличие долга. «Чистых» отпускают, извинившись за неудобства, а тем, кто имеет задолженность, приходится задержаться. В том числе — и владельцу «Опеля». Он задолжал более 23 тыс. рублей — как раз за тепло и горячую воду. Говорит, расходы большие были — купил машину. Теперь трудности уже позади, клятвенно заверяет, что погасит долг, только вот с собой денег нет. Приставы намерены арестовать автомобиль. Водитель, не ожидавший такого поворота, оперативно меняет тактику: «Я сейчас позвоню друзьям — деньги привезут…»

Следующей остановлена крутая иномарка — водитель тоже оказался должником. Заметив направленную на его машину телекамеру, умоляет не снимать: «Зазноба у меня в салоне: увидит жена по телевизору — хана мне…» Телеоператор не ханжа, проявляет мужскую солидарность — отводит камеру от иномарки. И это сегодня не единственный случай, когда рейд помешал приятному времяпрепровождению влюбленных пар — продолжение будет вечером…

Время идет — пора подводить предварительные итоги. Руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью ЭнергосбыТа Любовь Яковлева ими довольна:

— За короткое время, чуть более трех часов, выявлено свыше 100 должников по жилищно-коммунальным услугам. В том числе 24 человека — наши неплательщики, их общая задолженность перед Т Плюс составляет более 700 тыс. рублей.

Дело было вечером

В 18 часов того же дня энергетики и приставы продолжили рейд в Новочебоксарске — пошли по квартирам должников перед энергокомпанией.

В квартире по улице Терешковой, 3 тишина. Сосед говорит, что хозяин должен быть дома, но на звонок в дверь никто не отзывается. Но приставы ни с чем не уйдут. Среди припаркованного у дома транспорта по госномерам они находят два автомобиля, принадлежащих мужчине, задолжавшему за энергоресурсы более 20 тыс. рублей. Один старенький — «Ниссан» 1998 года выпуска. Другой, «Шевроле», поновее — «на него и будем накладывать арест». Только начали оформлять документы, на балконе одной из квартир показался мужчина.

— Олег Никонович?

— Он самый…

Вышедшему на улицу хозяину машин предложили погасить долг. Говорит, что сейчас у него нет денег, а вот завтра может оплатить. Но судебные приставы на слово не верят. Если бы все выполняли свои обещания, не было бы многомиллионных долгов. Общая задолженность клиентов, физических лиц, в Марий Эл и Чувашии перед Т Плюс сегодня превышает 144 млн рублей. Почти 79 млн рублей из этой суммы — за жителями Новочебоксарска.

Поняв, что приставы непреклонны, мужчина просит: «Только «Шевроле» не трогайте — его я жене купил. Заберите «Ниссан»». Но судебные приставы сами определяют, на какое имущество должника накладывать арест.

Вот и автоэвакуатор подъехал. Олегу Никоновичу объясняют, что, погасив долг, он завтра же может забрать машину обратно. Если же в течение 10 дней хозяин не сможет расплатиться, с «Шевроле» его жена распрощается навсегда — уйдет с молотка в счет погашения долга по исполнительному листу.

«Кина не будет!»

Другая группа приставов занята должником в доме № 22 по улице Восточной. Хозяин квартиры Александр, чуть ли не кричит, требуя не трогать ноутбук: «Он не мой, а моей девушки! Она только что принесла, чтобы вместе посмотреть фильмы!» Мол, девушка, которая находится тут же, может за документами на эту технику к себе домой съездить. Приставы готовы подождать, Только девушка почему-то за документами не торопится…

Прибытие крепких парней специального подразделения УФССП на Александра подействовало успокаивающе — сразу сбавил тон. Имущество все-таки арестовали. В том числе — и тот самый ноутбук. А еще — микроволновку и компьютер.

Все, кино отменяется — вечер для молодой пары испорчен. Ну, согласитесь, не винить же за это приставов или энергетиков. В следующий раз Саша наверняка будет умнее: перед тем, как пригласить даму на свидание, поинтересуется — а долги за коммунальные услуги не накопились? А то ведь в самый интересный момент опять люди в погонах могут нагрянуть.

Заплатить все равно придется

Следующий адрес — Коммунистическая, 31. Хозяин подъехавшей к подъезду «Лады Калины» оказался должником — накопил более 70 тыс. рублей долгов за отопление и горячую воду. «Не платили ни копейки более двух лет…» — уточняют энергетики.

Видимо, должник и его супруга занимаются торговлей — выгрузили из машины остатки нереализованных за день овощей. Женщина сразу скрылась в подъезде, а мужчина долго еще стоял около ящиков с помидорами и капустой. «Калину» к погрузке подогнал сам же — и с тоской смотрел ей вслед…

Между тем время рейда подходит к концу — посещать квартиры должников приставам позволено только до 22 часов. «Сегодня обошли около 70 квартир, хозяева которых имеют задолженность перед компанией «Т Плюс», — подытожила вечерний рейд заместитель начальника Новочебоксарского отдела судебных приставов Лариса Фадеева. — Некоторые неплательщики погасили долги, также арестованы два автомобиля должников, бытовая техника и другое имущество».

А долги, между прочим, все растут — в одном только Новочебоксарске на руках у судебных приставов находится порядка 1,2 тыс. исполнительных листов по взысканию задолженности за тепло и горячую воду на общую сумму 25 млн рублей. Поэтому, отмечает директор филиала энергосбытовой компании Вячеслав Зданович, совместные с приставами рейды будут продолжены:

— Как показывают результаты — это эффективный способ работы с неплательщиками, и он нами будет активно использоваться в дальнейшем. Каждый должник должен осознавать, что рано или поздно по счетам придется платить.

Если хозяин не погасит долг, то «Калина» уйдет с молотка.