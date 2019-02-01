Главное — не навреди

Журналистов учили, как бороться с терроризмом

Третье сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом. Дата установлена в память о трагических событиях, произошедших 15 лет назад в школе города Беслана и унесших жизни более 300 человек. Как не допустить повторения трагедии и какая роль в борьбе с терроризмом отводится средствам массовой информации обсудили в этот день в Чебоксарах на семинаре «СМИ против террора».

Дать отпор радикальной идеологии

Организатором встречи, которая прошла на базе медицинского информационно-аналитического центра, выступило Мининформполитики Чувашии. А участниками стали более 30 человек — представители республиканских, районных и городских СМИ. Семинар начали с минуты молчания — в память о погибших в результате теракта. Приветствуя участников, министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Михаил Анисимов подчеркнул, что СМИ отводится немаловажная роль в борьбе терроризмом. Но эту тематику нужно освещать правильно и корректно.

На этом акцентировал внимание и начальник отдела по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии в республике Администрации Главы Чувашии Евгений Терешин. Он рассказал об имевшихся случаях формирования в регионах Приволжского федерального округа организаций с радикальной идеологией, журналистам были продемонстрированы видеоролики.

Обсуждаемая тема злободневна для всех регионов, считает Терешин, и для Чувашии тоже, хотя «республика не задета ни проявлениями терроризма, ни экстремизма». Нужна постоянная профилактическая разъяснительная работа, дабы уберечь людей от опасных идеологических ловушек, в которые их заманивают сторонники терроризма и экстремизма. Большое внимание, по мнению Терешина, нужно уделять сегодня профилактической работе в сети Интернет. Он считает, что СМИ внесли бы хорошую лепту, рассказывая на страницах газет, в теле- и радиоэфире о героях, отдавших свои жизни в борьбе с терроризмом.

В нынешнем году по требованию прокуратуры республики во внесудебном порядке было заблокировано порядка 600 ресурсов, содержащих экстремистские и террористические материалы. Пользователи несколько раз привлекались к ответственности за разжигание межнациональной розни в Интернете — такие решения уже принимал суд. Об этом рассказал исполняющий обязанности старшего помощника прокурора республики по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, о противодействии экстремизму и терроризму Евгений Алексеев.

Чтобы дети не попали в сети

Руководитель регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики Светлана Кузнецова поделилась с участниками семинара хорошей новостью — в феврале следующего года в Чувашии возобновит свою работу Школа межэтнической журналистики. В течение 4 месяцев студентов вузов и начинающих журналистов будут обучать тому, как правильно освещать вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений. Неправильная подача информации может провоцировать конфликты, поэтому важно быть максимально деликатным при освещении этой темы, подчеркнула эксперт.

Большую работу по повышению информационной безопасности детей ведет Центр молодежных инициатив Минобразования Чувашии. Специалисты регулярно проводят тематические круглые столы, интеллектуальные игры, конкурсы среди школьников. Руководитель учреждения Юлия Аланова рассказала о реализации в Чувашии в этом году нового проекта «Дети и сети», поддержанного Фондом президентских грантов. В его рамках в школах республики пройдут обучающие мастер-классы для родителей по вопросам безопасного поведения детей в сети Интернет.

Весьма познавательными оказались сведения о психологических аспектах освещения в СМИ террористических актов, о чем говорила главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава республики Оксана Рындина. Три часа — именно такое максимальное время отводится на информирование населения через средства массовой информации о той или иной чрезвычайной ситуации. Недостаток сведений о происшествии или их умалчивание, как правило, только усугубляет ситуацию, порождают массу ненужных слухов, а в дальнейшем могут стать первопричиной для появления различный фейковых новостей. Эксперт дала практические рекомендации, как работать журналистам в условиях чрезвычайных ситуаций. Они нередко выступают в роли психотерапевта, и здесь нужно придерживаться принципа «не навреди».

Штрафы для редакций СМИ, распространяющих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, материалы, оправдывающие терроризм, могут составить от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Руководитель регионального Управления Роскомнадзора Татьяна Евдокимова отметила, что средства массовой информации должны быть внимательными к комментариям читателей на официальных сайтах редакций и в социальных сетях. Если они будут содержать запрещенную информацию, ответственность за их размещение несет в том числе и редакция СМИ.

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