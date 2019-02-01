МИХАИЛ БОГАРАТОВ

министр физической культуры и спорта Чувашии

«Спорт — норма жизни». Название нацпроекта, который реализуется сейчас в нашей стране, как нельзя лучше подходит к эстафете «Советской Чувашии». Уже много лет она объединяет поклонников здорового образа жизни, становится большим спортивным праздником для всей республики. 7 сентября эстафета «СЧ» пройдет в 81-й раз. На старт выйдут десятки команд школ и вузов, городов и районов, предприятий и спортклубов. Для кого–то из юных участников она, возможно, станет путевкой в большой спорт — ведь на беговых дорожках эстафеты начинали путь к мировым вершинам наши знаменитые чемпионы. А для кого-то она будет залогом дальнейшей дружбы со спортом. И дружба эта обязательно пригодится в жизни. Ведь спорт — это не только хорошая физическая форма, но и умение быть собранным, ответственным, добиваться поставленной цели».