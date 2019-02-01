Екатерина Ишова завоевала «серебро» на командном чемпионате России по легкой атлетике

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Чувашская легкоатлетка Екатерина Ишова завоевала «серебро» на командном чемпионате России по легкой атлетике, который проходит в эти дни в Сочи.

Опытная спортсменка выступает параллельным зачетом за Московскую область и Чувашию. На командном чемпионате России воспитанница чувашской школы легкой атлетики «взяла» серебряную медаль на дистанции 5000 метров, показав результат 15 минут 48,91 секунды. Победу праздновала представительница Московской области и Санкт-Петербурга Анастасия Калина (15.40,55), третьей стала Ульяна Аввакуменкова из Санкт-Петербурга (16.27,90).

Как сообщают в Минспорте Чувашии, для спортсменов эти соревнования — последняя возможность завоевать путевку на стартующий 27 сентября чемпионат мира в Дохе (Катар). Пока отборочные требования выполнили 53 российских легкоатлета, из которых 21 имеет нейтральный статус. Он необходим для участия в международных стартах на период отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Срок сдачи квалификационных нормативов истекает в ночь на 7 сентября.

Опубликовано: 6 сентября 2019 г.


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