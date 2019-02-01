Роспотребнадзор контролирует экологическую обстановку в районе пожара на пр. Тракторостроителей

Сегодня около полудня в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на территории чебоксарской производственной базы «НПО Экология», расположенной по проспекту Тракторостроителей в Чебоксарах.

Напомним, предприятие занимается сбором, утилизацией и обезвреживанием отходов различного класса опасности. По словам очевидцев, возгорание произошло ближе к обеду. Столб густого дыма фотографировали на свои телефоны встревоженные жители новоюжного района и выкладывали снимки в соцсети.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Чувашской Республике, на территории предприятия загорелись две емкости с мазутом. Пожар охватил участок площадью 150 кв. метров. На вызов оперативно выехали пожарные машины и кареты скорой помощи.

К часу дня пожарные потушили открытый огонь, затем остановили тление, чтобы не допустить нового возгорания. «В ликвидации возгорания были задействованы шесть пожарных автоцистерн и инженерная техника. Угрозы соседним объектам нет, но два человека все же пострадали», — доложили в управлении.Как уточнили в Республиканском центре медицины катастроф, одному молодому мужчине врачи оказали помощь на месте, а второго пришлось госпитализировать с отравлением продуктами горения.

Между тем, по данным администрации города, Управление Роспотребнадзора по Чувашии направило на объект своих специалистов для поверки концентрации вредных веществ в округе. Обстоятельства происшествия выясняются.