В Комсомольском районе готовится к открытию детский сад на 110 малышей

Село Урмаево — одно из самых больших в Комсомольском районе. В каждой семье — не меньше двух детей, немало таких, где ребятишек трое и больше. Давно в селе назрела нужда в просторном новом детсаде, и вот через месяц с небольшим распахнет он свои двери. В минувшую субботу Глава республики Михаил Игнатьев проинспектировал ход строительства садика.

Жилые особняки в селе один другого просторней и краше. Но двухэтажная новостройка сметной стоимостью около 93 млн рублей смотрится куда как внушительней. Рассчитан садик на два села — Урмаево и Токаево, две его ясельные и четыре дошкольные группы смогут принять 110 малышей.

Глава республики первым делом поинтересовался уровнем готовности объекта. По словам представителя подрядчика, он составляет порядка 90 процентов. В помещениях уже практически завершается отделка, спальни и классы сияют разнообразной цветовой гаммой. Но Михаил Васильевич с присущей дотошностью спрашивал о деталях: почему трубы не из современных материалов, какая «начинка» будет в пищеблоке? Завершился осмотр строгим пожеланием уложиться в положенные сроки.

— Новый детский сад в Урмаево возводится в рамках приоритетного национального проекта «Образование», — сообщил чуть позже Михаил Игнатьев журналистам. — Он один из 17 дошкольных учреждений, запланированных к сдаче в этом году в целом по республике». Кстати, за последние семь лет только в Комсомольском районе создано около 500 детсадовских мест — эту цифру потом привел депутат Госсовета республики, уроженец района Петр Краснов.

А в местной средней школе тем временем идет капитальный ремонт. Точнее, продолжается: в прошлом году заменили окна, обновили электрооборудование. Сейчас обновляют полы, отопительную систему, вентиляцию. Глава республики также пристально ознакомился с работами, остался в целом ими доволен и поручил к 1 сентября благоустроить прилегающую к школе территорию.

Новый детсад и обновленная школа — лишь одни из последних вех в развитии района, которому исполнилось 80 лет.