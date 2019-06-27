В УФСИН Чувашии обсудили противодействие радикализации и экстремизму

На базе исправительной колонии № 1 УФСИН Чувашии состоялся круглый стол на тему: «Противодействие радикализации и втягиванию в террористическую и религиозно-экстремистскую деятельность осужденных, исповедующих ислам»

В мероприятии приняли участие Айрат Хайбулов, муфтий Центрального духовного управления мусульман Чувашской Республики; Хайдар Сафиуллин, председатель общественной организации «Национально-культурная автономии татар города Чебоксары»; Алексей Павлов, помощник начальника УФСИН Чувашии по организации работы с верующими; Салман Майрукаев, представитель главы Чеченской Республики в Чувашии; Вадим Адров, начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН Чувашии.

Участники круглого стола обсудили совместные действий по недопущению распространения идеологии терроризма и религиозного экстремизма в условиях отбывания наказания и подробно остановились на вопросах адаптации осужденных к жизни после освобождения из мест лишения свободы.

Представители духовенства согласились с тем, что проблема недостаточной религиозной грамотности среди осужденных может стать плодородной почвой для всякого рода спекуляций со стороны лиц, заинтересованных в разжигании межнациональной и межконфессиональной розни. В связи, с чем высказали свои предложения по культурному и морально-нравственному обогащению граждан, содержащихся в местах лишения свободы.

Также гости посетили молельную комнату, где пообщались с осужденными, отбывающими наказания за соответствующие преступления. Один из осужденных был приглашен на беседу за круглый стол, в ходе которой он поделился рассказом о том, как смог осознать пагубность своих действий и встать на путь исправления, находясь в местах лишения свободы.

На подведении итогов круглого стола стороны сошлись во мнении, что в целях профилактики экстремизма необходимо организовывать совместные посещения исправительных учреждений, где представители традиционных религий могли бы проводить с осужденными беседы и лекции.