В Санкт-Петербурге завершают строительство храма на Песках

Собор станет лучшим памятником архитектору

Приступая к серьезным делам, архитекторы и строители шли за благословением на свои труды в Рождественский собор. Все улицы вокруг него назывались Рождественскими, а зодчий, по проекту которого и был построен храм, жил рядом со своим творением. Звали архитектора Петром Егоровым.

В центре Санкт-Петербурга, в месте, исторически называемом «Пески», близятся к завершению работы на строительстве храма Рождества Христова. Для Чувашии он примечателен тем, что его первым архитектором был Петр Егорович Егоров, зодчий, чье имя чаще всего связывают с шедевром мировой архитектуры — оградой Летнего сада. Уроженец Ядринской земли жил и творил в Северной столице в 18 веке, он много поработал над украшением города. Храм на Песках архитектор строил в последние годы жизни.

Собор вмещал три тысячи человек, верой и правдой служил людям полтора столетия, но безбожная эпоха не пощадила его, и в 1934 году здание было взорвано, а на его месте разбили сквер.

ДОСЬЕ ДОСЬЕ Петр Егоров, чуваш по происхождению, был взят в семью князя Дадианова, где получил первоначальное образование, а затем вывезен в Санкт-Петербург для обучения «архитектурной науке». Егоров был одним из талантливейших архитекторов второй половины XVIII века, возглавлял школу при императорской конторе строений. Церковь в эстонском Пярну — первый его проект — должна была стать образцом для строительства в Прибалтике православных храмов. Он участвовал в проектировании, строительстве и ремонте Петропавловской крепости, Смольного монастыря, Мраморного дворца и других зданий и сооружений. Рождественский пятиглавый собор изумительной красоты был построен в 1779-1788 годах в слободе, где жили архитекторы и живописцы. По улице 6-й Рождественской (ныне — 6-й Советской) ходил когда-то Петр Егоров. Дом, в котором он жил вместе с женой и четырьмя детьми, не сохранился. Но земляки архитектора, построившего Рождественский храм, надеются, что его имя получит ныне безымянный сквер перед храмом. На церковной стене должна появиться мемориальная доска. Переговоры об этом ведет Фонд культурно-исторического наследия «Память поколений» имени зодчего Петра Егорова. Надпись на доске, по задумке земляков, должна быть на русском и чувашском языках.

Идея возрождения храма принадлежит Светлане Поведайко. Десять лет она была старостой здешнего прихода. Но до строительства храма не дожила, тяжелая болезнь оборвала ее жизнь. В 90-е годы прошлого века, приехав в Ленинград учиться и работать, она поселилась в бывшем церковном доме. Все десять улиц в округе были Советскими, а площадь, как по чьей-то иронии, сохранила историческое название «Рождественская». В то время вера в Бога еще не принималась обществом, но Светлана уже знала: она должна разгадать загадку этого места. К тому же однажды ей приснился странный сон — прямо через ее комнату, войдя через окно, прошли монахи. Было это в 1991 году. Сон не случаен, решила она и начала поиски в библиотеках и архивах.

На это ушло более 10 лет, но в итоге открылась история Рождественского храма. В 2005 году Светлана собрала инициативную группу, которая поддержала ее стремление возродить святыню. Получили благословение правящего архиерея. Потом подвижница съездила в Иерусалим к Патриарху Иринею. Он сказал ей, что храм построят, но будет это не скоро.

Много лет ушло на получение разрешения от властей. Против строительства поднялась часть местных жителей, на их сторону встали и экологи. Но церковный приход во главе со священником, отцом Андреем Щербаном, прошел через все испытания.

Уже 15 лет трудится над восстановлением заслуженный строитель России, почетный архитектор РФ Рафаэль Даянов. Задача у него непростая — храм должен быть не «новоделом», а максимально точной копией оригинала. Для этого собраны и изучены все сохранившиеся документы и чертежи Петра Егорова, фотоснимки 19-20 веков.

Проведены археологические раскопки, найдены артефакты. Сохранилось, к сожалению, немногое. Когда разбивали сквер, сняли культурный слой почвы. Но найдены остатки фундамента, и значит, точно установлено место, где стоял храм. На нем и возводится церковное здание.

Строители принципиально работают так же, как в прошлые века. Своды, например, не заливали бетоном, а делали кирпичную кладку «по кружалам».

— Мы восстанавливаем не только здание, но и аутентичные технологии, — говорит Рафаэль Даянов.

Закладка храма Рождества Христова на Песках состоялась 17 февраля 2018 года. Уже через год были освящены и подняты колокола. Один из них называется «чуваш», он отлит на средства, собранные чувашской диаспорой Санкт-Петербурга.

31 мая 2019 года здание стало храмом — засияли кресты на его куполах. Чин их освящения совершил епископ Кронштадтский Назарий, наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры.

Свидетелями торжества стали земляки Петра Егорова. Большой автобус из Ядрина остановился вблизи храма. Владимир Живов, председатель Чувашского культурного общества Санкт-Петербурга, зачитал приветственный адрес министра культуры республики Константина Яковлева. Ответ петербуржцев был неожиданным. «Пусть земля Чувашии рождает все больше и больше новых архитекторов», — пожелал владыка Назарий.

СПРАВКА «СЧ» Наша газета не раз писала о ходе восстановления храма: По проекту Петра Егорова. В Санкт-Петербурге восстановят церковь, уничтоженную в 1934 году. «СЧ» за 17 февраля 2015 г.

По проекту Петра Егорова. В Северной столице восстанавливают храм Рождества Христова на Песках. «СЧ» за 24 августа 2017 г.

В основание храма заложен первый камень. Творение Петра Егорова будет восстановлено. «СЧ» за 21 февраля 2018 г.

В свое время Рождественский собор был возведен за счет государственной казны. Сегодня его строительство ведется на средства благотворителя. Ктитором храма стал Вячеслав Заренков, заслуженный строитель России, меценат, основатель группы компаний «Эталон» и фонда «Созидающий мир». Он признается: решение вложиться в этот проект пришло не сразу. «Смогу ли осилить?» — размышлял меценат. «Главное — здесь был храм. Его снесли. Незаконно снесли, — рассказывает Вячеслав Заренков. — И вот в ближайшее время наступит полное торжество исторической справедливости, останется только переименование улиц, потому что очень и очень странно, когда Советские улицы подходят к площади, на которой стоит храм Рождества Христова».

Достоверно известно, что зодчий был похоронен в ограде храма, построенного им. Могила Петра Егорова не найдена. Лучшим памятником ему станет воссозданный храм. Совсем скоро вместо строительной пыли здесь будет куриться ладан. Уже в начале следующего года в храме начнутся богослужения.

Зинаида Паршагина

Фото: Как только на куполах засияли кресты, здание стало храмом. Это произошло 31 мая этого года.