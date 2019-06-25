Прокуратура выявила нарушения в действиях руководства детского сада, где дети нашли грибы

Прокуратура Ленинского района Чебоксар проверила размещенную в СМИ информацию о том, что в дошкольном образовательном учреждении дети на прогулке съели неизвестные грибы.

Установлено, что двое малолетних воспитанников чебоксарского детсада № 118 на территории учреждения за верандой во время утренней прогулки нашли и съели неизвестные грибы. Ранее по данным следствия — мальчишки «пожевали их и выплюнули».

В ходе прокурорской проверки выявлены нарушения порядка проведения расследования несчастного случая со стороны сотрудников образовательного учреждения, а также нарушения в действиях сотрудников городской детской больницы в связи с отказом представить дошкольному учреждению медицинское заключение о состоянии здоровья воспитанников. Сейчас представления прокуратуры по этим фактам на рассмотрении руководства указанных организаций.

В отношении руководителя дошкольного учреждения также возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений), в связи с тем, что сотрудники детсада, нарушив закон, не сообщили в органы МВД «о произошедшем групповом несчастном случае».

Административный материал направлен для рассмотрения в суд.

Сейчас жизни детей ничего не угрожает, сообщили в прокуратуре республики.