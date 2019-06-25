Лучших тружеников Чувашии отметили государственными наградами

Торжественная церемония награждения проходила в Доме правительства. «Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы отдать дань уважения и признания вам — честным, ответственным труженикам, которые всю свою душу, умение и профессионализм вкладывают в развитие нашей любимой республики», — сказал Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Он подчеркнул, что благополучие и процветание родного края — это общая забота его жителей. А также предположил, что полученные награды станут для участников торжественной церемонии дополнительным стимулом достижения новых вершин и побед.

Указом Президента России почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующему отделением анестезиологии и реанимации Республиканской клинической больницы Вадиму Григорьеву. Он посвятил отрасли здравоохранения 37 лет и высокое звание расценивает как результат работы всего коллектива анестезиологов-реаниматологов Чувашской Республики.

«Каждый день жизни пациента, отвоеванный у смерти, это — победа. А когда дни слагаются в недели и месяцы, то победа становится большой. Без ложной скромности могу сказать, что у коллектива анестезиологов-реаниматологов Республиканской клинической больницы таких побед было немало. Звание заслуженного врача Российской Федерации буду носить со всей ответственностью за все предыдущие и будущие победы», — улыбнулся в аплодирующий зал Вадим Леонидович.

Почетной грамоты Президента России удостоены артистка Чувашского академического драматического театра имени К.В. Иванова Нина Григорьева и член ЧРОО ветеранов боевых действий «Доблесть», министр республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров.

Медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» награждены двое — член республиканского отделения организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры Евгений Жучков и артист драмы — ведущий мастер сцены Чувашского академического драматического театра имени К.В. Иванова Владимир Семенов. За активную общественную работу по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи Почетной грамотой Чувашской Республики награжден председатель правления республиканской организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» Геннадий Матвеев, а всего — шесть человек.

Почетные звания за заслуги в различных отраслях народного хозяйства и гуманитарной сферы присвоены 32 жителям республики. Поощрением в виде Благодарности от Главы республики отмечены пять граждан. Всего заслуженные награды получили 49 человек.

Награжденные поблагодарили руководство республики за высокую оценку их профессиональной деятельности. Многие адресовали теплые слова признательности своим коллегам, подчеркнув, что именно работа в дружном коллективе и поддержка единомышленников позволила им добиться успехов.

Между тем

Вчера вечером состоялась еще одна церемония награждения — на праздничной сцене на Красной площади Чебоксар чествовали людей, получивших Государственные премии и Государственные молодежные премии Чувашской Республики. Кто именно и за что удостоен высоких наград?

Государственные премии Чувашской Республики 2018 года Указом Главы Чувашии присуждены:

в области литературы и искусства с присвоением звания «Лауреат Государственной премии Чувашской Республики» Рыбкину Анатолию Петровичу, члену Совета региональной общественной организации «Чувашское культурное общество Санкт-Петербурга» — за серию работ «Мой старый добрый дом — земля и люди родной Чувашии»;

в области гуманитарных наук с присвоением звания «Лауреат Государственной премии Чувашской Республики» за научное издание «История чувашской литературы XX века: коллективная монография в двух частях» авторскому коллективу в составе: Ефремовой-Ильиной Надежды Геннадьевны, старшего научного сотрудника филологического направления Чувашского государственного института гуманитарных наук, Кирилловой Ирины Юрьевны, ведущего научного сотрудника филологического направления Чувашского государственного института гуманитарных наук, Мышкиной Альбины Федоровны, профессора кафедры чувашской филологии и культуры Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, Никифоровой Веры Витальевны, старшего научного сотрудника филологического направления Чувашского государственного института гуманитарных наук, Родионова Виталия Григорьевича, профессора кафедры чувашской филологии и культуры Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова;

в области естественных и технических наук с присвоением звания «Лауреат Государственной премии Чувашской Республики» Антонову Владиславу Ивановичу, доценту кафедры теоретических основ электротехники и релейной защиты и автоматики Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова — за монографию «Адаптивный структурный анализ электрических сигналов: теория и ее приложения в интеллектуальной электроэнергетике».

Государственные молодежные премии Чувашской Республики 2018 года с присвоением звания «Лауреат Государственной молодежной премии Чувашской Республики» Указом Главы Чувашии присуждены:

в сфере науки, техники и производства Зиновьеву Андрею Юрьевичу, Петровой Евгении Александровне, инженерам-конструкторам ООО «Конструкторское бюро электроаппаратуры» — за научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу «Разработка и освоение серийного производства на отечественном предприятии ряда высокоэффективных миниатюрных коллекторных электродвигателей постоянного тока с полым ротором. Разработка испытательного комплекса для миниатюрных коллекторных электродвигателей»;

в сфере образования, воспитания и молодежной политики Шелтуковой Юлии Сергеевне, заведующей аналитическим отделом муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение библиотек города Чебоксары», за реализацию интеллектуально-правового проекта «ZнаюПраво»;

в сфере литературы, культуры и искусства Енейкину Алексею Николаевичу, режиссеру-сценаристу отдела «Киностудия «Чувашкино» Государственной киностудии «Чувашкино» и архива электронной документации, за документальный фильм «Иван Яковлев ?амр?ксен ч?ринче» («Иван Яковлев в сердце молодежи»);

в сфере журналистики Новоселовой Анне Юрьевне, арт-директору ООО «КИДС МЕДИА», за реализацию проекта «Добрые фотопроекты «ДЕТKIDS»;

в сфере здравоохранения Осташенкову Александру Павловичу, члену Молодежного правительства Министерства здравоохранения Чувашской Республики, за реализацию проекта «Здоровая спина»;

в сфере охраны окружающей среды Ивановой Алевтине Александровне, Ландышевой Анастасии Юрьевне, Омельченко Петру Николаевичу, Шляпникову Евгению Игоревичу, членам региональной экологической общественной организации «Зеленый город», за реализацию проекта «Общественный экологический контроль»;

в сфере добровольческой (волонтерской) деятельности Кочетковой Татьяне Ивановне, члену Общественной Молодежной палаты при Госсовете Чувашии, за реализацию проекта «Защита персональных данных: основа безопасности в Интернете»;

в сфере патриотического воспитания Кутузовой Анастасии Михайловне, председателю правления Чувашской республиканской общественной организации по формированию гражданского общества «Союз активной молодежи», за реализацию проекта «Память навсегда»;

в сфере развития молодежного общественного движения Бугровой Светлане Геннадьевне, Зоробу Халеду Аядовичу, Матвееву Никите Петровичу, Хайлову Михаилу Андреевичу, членам Студенческого совета Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, за вклад в развитие студенческих объединений в Чувашской Республике.

Фото gov.cap.ru: Вместе с заслуженными наградами женщинам традиционно вручили прекрасные букеты.