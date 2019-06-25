Проект «Открытый город» принял участие в выставке «Регионы — сотрудничество без границ»

Одной из наиболее интересных на выставке «Регионы — сотрудничество без границ» стала экспозиция столицы республики, где шли дискуссии в рамках проекта «Открытый город» и об истории Чебоксар. В работе экспозиции приняли участие Глава Чувашии Михаил Игнатьев, глава города Евгений Кадышев, глава администрации столицы Алексей Ладыков, депутаты городского Собрания.

В ходе общения одна из активисток ТОС «Текстильщик» Эльвира Маркова рассказала о том, как жильцы микрорайона принимали участие в благоустройстве дворовой территории по программе инициативного бюджетирования. Глава администрации Калининского района Яков Михайлов проинформировал о реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Отмечалось, что в 2017 году в районе выполнены работы по улучшению 7 дворовых территорий на сумму около 52 млн рублей.

Все эскизные проекты обсуждались с жителями микрорайонов. Один из образцовых — двор по улице 50 лет Октября. Здесь появились новые скамейки и урны, гостевые парковки, на детских площадках — современное игровое оборудование и тренажеры. Помимо этого, улучшены старые и построены новые тротуары, отремонтировано асфальтовое покрытие между домами, заменены светильники.

Чебоксарцы теперь сами определяют, каким город будет завтра, подчеркивалось в ходе встречи. 18 марта 2018 года прошло рейтинговое голосование, жители выбирали общественные пространства для благоустройства. Большинство голосов набрали фонтаны у ТЦ «Шупашкар», Московская набережная, Красная площадь и Кадетский сквер. Теперь по пожеланиям жителей в первую очередь благоустраиваются именно данные объекты. Так, в 2018 году реконструированы фонтаны и благоустроена близлежащая территория к ТЦ «Шупашкар», «с нуля» разбит Кадетский сквер, прошел очередной этап благоустройства Московской набережной. Помимо этого, ко Дню города планируется обновить Красную площадь.

Благоустроить город, а также решить другие важные для общества вопросы помогает интернет-портал «Открытый город». Как отметили координаторы проекта, он создан по инициативе главы администрации Алексея Ладыкова для того, чтобы каждый житель смог принять участие в жизни города. Здесь регулярно проводятся различные голосования, в которых может принять участие любой желающий. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте. Все полученные голоса и отзывы учитываются руководством столицы республики при принятии окончательных решений. К примеру, при посредстве портала остановка общественного транспорта «Магазин «Природа» переименована в «Библиотека имени Маяковского». А вот от изменения названия остановки «Маслосырбаза» чебоксарские пользователи Интернета отказались.

Каждый посетитель экспозиции мог не только принять участие в обсуждении важных тем, но и ознакомиться с выставками сувенирных изделий с символикой 550-летия Чебоксар, фотографий города и его жителей, а также с макетами наиболее популярных микрорайонов, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фото Олега Мальцева