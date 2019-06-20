Второй участник нападения на санитара скорой помощи заключен под стражу

В Новочебоксарске заключен под стражу второй молодой человек, подозреваемый в избиении санитара скорой медицинской помощи.

По данным СУ СКР по Чувашии, в отношении 18-летнего жителя города весной нынешнего года полиция возбудила два уголовных дела по фактам хищений товаров из новочебоксарских магазинов. А следом и «санитарное» дело возникло. Ранее по подозрению в нанесении побоев из хулиганских побуждений санитару также был задержан 26-летний житель Новочебоксарска, который сейчас под домашним арестом.

Напомним, по версии следствия, в мае в половине седьмого вечера бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову во двор дома № 14 по улице Советской. Там нетрезвые молодые люди подошли к вышедшему из машины санитару и при очевидцах избили его, после чего скрылись. Расследование уголовного дела продолжается.