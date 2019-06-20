Новости районов короткой строкой

Строятся дома и часовни

В КРАСНОЧЕТАЙСКОМ РАЙОНЕ борются с разросшимся борщевиком. По всем селам и деревням разосланы рекомендации, как уничтожить опасный сорняк и защититься от ожогов от его сока. А в Красных Четаях по улице Пионерской на днях провели субботник: чтобы коварное растение не разрасталось, несколько гектаров земли обработано гербицидами.

В АЛАТЫРСКОМ РАЙОНЕ в этом году пяти многодетным семьям построят новые дома, оснащенные всеми необходимыми коммуникациями (водоснабжение, канализация, газоснабжение). Начато возведение двух домов в селе Новые Айбеси, а скоро возьмутся и за строительство жилья для многодетных в поселке Восход и в селе Кувакино. Общая сумма выделенных средств составит более 10,5 млн рублей.

В ИБРЕСИНСКОМ РАЙОНЕ в деревне Сирикли в эту субботу состоится 10-й межрегиональный фестиваль радиоуправляемых моделей «Чуматары-2019». В небо снова взлетят большие и маленькие модели самолетов, квадрокоптеры и беспилотники, сделанные руками умельцев, увлеченных авиамоделизмом.

фото cap.ru

В ЯЛЬЧИКСКОМ РАЙОНЕ село Кушелга отметило свое 300-летие. Специально для юбилейного праздника сельчане красочно оформили площадь и соорудили сцену. Здесь выступали творческие коллективы, чествовали тружеников и почетных граждан села, семейные пары, прожившие вместе 50 и более лет. Благодарственным письмом наградили мать-героиню Раису Журавлеву, которая родила и вырастила десять детей.

В БАТЫРЕВСКОМ РАЙОНЕ освящены и открыты две часовни в деревнях Старое Котяково и Малое Батырево. Как отметил глава администрации района Рудольф Селиванов, на батыревской земле дружно живут люди разных народов и разных конфессий, для которых строительство храма или мечети — дело благое и нужное, ведь это не только место соборной молитвы верующих, но и духовный, культурный, просветительский центр, центр общения и единения людей. Всего на территории района действует 14 православных храмов, 14 часовен, 19 мечетей.