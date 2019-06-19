Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых

Совет директоров Банка России 14 июня 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 базовых пунктов, до 7,5% годовых, сообщает пресс-служба Минфина Чувашии со ссылкой на федеральное ведомство.

В мае инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий существенно не изменились, оставаясь на повышенном уровне. Рост экономики в первом полугодии 2019 года складывается ниже ожиданий Банка России. По сравнению с мартом краткосрочные проинфляционные риски снизились. В этих условиях с учетом проводимой денежно-кредитной политики Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7–5,2 до 4,2–4,7%. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, годовая инфляция будет находиться вблизи 4%.