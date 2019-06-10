Гостехнадзор Чувашии проводит профилактическое мероприятие «Прицеп»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Мероприятие пройдет с 10 по 21 июня.

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики проведет на территории республики проверку регистрационных данных автотракторной техники и прицепов, соблюдения правил регистрации и прохождения техосмотра, наличия у водителей и машинистов соответствующего специального права управления техникой.

В случае выявления нарушений будут применены административные меры.

Гостехнадзор Чувашии напоминает: В связи с наступившим сезоном заготовки сена водителям самоходных машин и трактористам необходимо помнить и четко соблюдать правила перевозки грузов.
Опубликовано: 10 июня 2019 г.


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