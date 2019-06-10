Гостехнадзор Чувашии проводит профилактическое мероприятие «Прицеп»

Мероприятие пройдет с 10 по 21 июня.

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики проведет на территории республики проверку регистрационных данных автотракторной техники и прицепов, соблюдения правил регистрации и прохождения техосмотра, наличия у водителей и машинистов соответствующего специального права управления техникой.

В случае выявления нарушений будут применены административные меры.